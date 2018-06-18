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НОВОСТИ | Общество



18.06.2018 12:11 Юные туляки украсили «деревьями знаний» школьные дворы
Татьяна Голубова

Юные туляки высадили «деревья знаний» на школьные дворы

| фото |
Вот так первоклашки приобщались к твердому правилу Маленького принца «привел себя в порядок - и сразу же приведи в порядок свою планету». Конечно, по мере сил и возможностей. В данном случае - благоустраивая пришкольную территорию собственноручно выращенными саженцами.

В начале прошлого учебного года им вручили специальные наборы с посадочным материалом, и, как видите, инициатива губернатора области успешно прижилась. «Когда наши деревья подрастут, мы посадим их в школьном дворе или парке, чтобы наш город стал ещё красивее», - говорят школьники.

Лиственницы, сосны, дубы… Без малого год ребята выхаживали саженцы, вели календарь наблюдений, обменивались опытом, позабыв про гаджеты и компьютеры. Результат – налицо.

«Вот такие деревья у нас получились, - показывает учитель Центра образования №7 Людмила Кузнецова. - Большинство семян взошло. Попозже посадили ещё и дубки – они взошли у всех детей. Для нас это праздник».

Кто-то предпочел высадить свои деревца на дачах или возле домов, но большинство в День России украсили саженцами территории своих школ.
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