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18.06.2018 11:35 В Дедилове огороды превратились в болото Алексей Ерёмин





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На пенсию не разживёшься, жалуется потомственный шахтёр Иван Комаров. Раньше зимой спасали разносолы, летом свежие овощи со своего огорода. Сегодня на его земле из культур - только камыш да кувшинки.



Истории этой несколько десятков лет. После ликвидации Подмосковного угольного бассейна пять шахт, окружающих село, оказались брошенными. Бросили и водопонижающие скважины.



Но все эти годы жители Дедилова исправно платят земельный налог. За все эти годы селяне обили не один порог. Вот и нам в региональном министерстве природных ресурсов и экологии посоветовали обратиться в Минэнерго РФ, которое сегодня занимается и вопросом ликвидации шахт.



Обобщённая информация о потенциально опасных объектах угольной промышленности, расположенных на территории Тульской области, также была направлена министерством в столицу. Свои вопросы направим и мы. Будем следить за развитием ситуации.



Это зимой полуметровые бетонные опоры вода выдавливает из земли, а летом она выходит наружу и разливается по огородам, дворам и подвалам. Июнь, а на приусадебных участках никого, да и не растёт ничего. И не от лени дедиловцы не обрабатывают свои сотки - некогда село славилось на всю губернию своим луком и огурцами - теперь огороды их превратились в болото.На пенсию не разживёшься, жалуется потомственный шахтёр Иван Комаров. Раньше зимой спасали разносолы, летом свежие овощи со своего огорода. Сегодня на его земле из культур - только камыш да кувшинки.Истории этой несколько десятков лет. После ликвидации Подмосковного угольного бассейна пять шахт, окружающих село, оказались брошенными. Бросили и водопонижающие скважины.Но все эти годы жители Дедилова исправно платят земельный налог. За все эти годы селяне обили не один порог. Вот и нам в региональном министерстве природных ресурсов и экологии посоветовали обратиться в Минэнерго РФ, которое сегодня занимается и вопросом ликвидации шахт.Обобщённая информация о потенциально опасных объектах угольной промышленности, расположенных на территории Тульской области, также была направлена министерством в столицу. Свои вопросы направим и мы. Будем следить за развитием ситуации.





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