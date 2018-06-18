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НОВОСТИ | Общество



18.06.2018 11:35 В Дедилове огороды превратились в болото
Алексей Ерёмин

В Дедилове огороды превратились в болото

| фото |
Это зимой полуметровые бетонные опоры вода выдавливает из земли, а летом она выходит наружу и разливается по огородам, дворам и подвалам. Июнь, а на приусадебных участках никого, да и не растёт ничего. И не от лени дедиловцы не обрабатывают свои сотки - некогда село славилось на всю губернию своим луком и огурцами - теперь огороды их превратились в болото.

На пенсию не разживёшься, жалуется потомственный шахтёр Иван Комаров. Раньше зимой спасали разносолы, летом свежие овощи со своего огорода. Сегодня на его земле из культур - только камыш да кувшинки.

Истории этой несколько десятков лет. После ликвидации Подмосковного угольного бассейна пять шахт, окружающих село, оказались брошенными. Бросили и водопонижающие скважины.

Но все эти годы жители Дедилова исправно платят земельный налог. За все эти годы селяне обили не один порог. Вот и нам в региональном министерстве природных ресурсов и экологии посоветовали обратиться в Минэнерго РФ, которое сегодня занимается и вопросом ликвидации шахт.

Обобщённая информация о потенциально опасных объектах угольной промышленности, расположенных на территории Тульской области, также была направлена министерством в столицу. Свои вопросы направим и мы. Будем следить за развитием ситуации.
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