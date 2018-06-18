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НОВОСТИ | Общество



18.06.2018 11:24 Благоустройство Тулы не обошлось без хищения бюджетных средств
Вести-Тула

Благоустройство Тулы не обошлось без хищения бюджетных средств

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Благоустройство дворовых территорий Зареченского, Центрального и Пролетарского территориальных округов Тулы в 2016 году не обошлось без мошенничества. Следственным отделением УФСБ России по Тульской области по материалам проверки прокуратуры города Тулы возбуждены два уголовных дела по факту совершения неустановленными лицами из числа сотрудников компаний «Ламма» и «СКИП» хищения бюджетных денег путем обмана и злоупотребления доверием при выполнении муниципальных контрактов.

Как установлено в ходе прокурорской проверки, при выполнении данными подрядчиками работ выявлены значительные расхождения в объемах. Например, недостаточная толщина резинового покрытия, устройство ограждения в меньшем размере, укладка тротуарной плитки без цементного основания. При этом муниципальное учреждение «Городская служба единого заказчика» оплатила все работы в полном объеме за счет средств бюджета Тулы и области.
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