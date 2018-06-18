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18.06.2018 10:43 На Косой Горе освободили территорию от незаконных цыганских построек Виталий Моторин





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В этот раз в суд обратились представители министерства имущественных и земельных отношений региона. Масштабы этого дела все же меньше. Демонтажу подлежат 14 строений возведенных самовольно, то есть без единого разрешения. Два из них частично расположены на территории леса, где запрещено вообще любое строительство.



Как сообщил заместитель министра имущественных и земельных отношений Тульской области Андрей Слепцов, «это самовольный захват земли. В 17-м году решения суда вступили в силу, поэтому граждане знали об этом. Мы проводим мероприятия по муниципальному земельному контролю, и если устанавливаем самовольный захват земли, то проводим все действия по освобождению».



Извещения с решением суда хозяева построек, по словам властей, получили еще в 2017-ом. Кто-то решил разобрать дома самостоятельно, другие просто бросили свои жилища. Тем не менее, перед сносом каждый квадратный метр осматривают кинологи.



Фанерные и даже картонные стены, неровные прогнившие провалившиеся полы, частично заколоченные окна и классика жанра - самовольно подключенное электричество - так изнутри выглядят демонтируемые постройки. В этих сколоченных наспех домах вообще сложно представить себе жизнь человека.



О том, что горит трухлявая фанера просто замечательно, те, кто здесь жил, предпочитали, похоже, не думать. Впрочем, кроме построек, которым и до звания барака еще очень далеко, демонтажу подлежат и вполне респектабельные особняки. Например, вот этот дом, несмотря на, должно быть, внушительную стоимость, так же построен самовольно.



На то, чтобы освободить все 14 земельных участков, в этот раз уйдет лишь несколько дней, а проверки соблюдения земельного законодательства в регионе, говорят в министерстве, продолжатся до тех пор, пока не будет наведен полный порядок.



Этот визит тяжелой техники на Косую Гору - далеко не первый. В прошлом году решением суда был удовлетворён иск министерства природных ресурсов - тогда было демонтировано около сотни незаконно возведенных на землях лесфонда жилых построек.В этот раз в суд обратились представители министерства имущественных и земельных отношений региона. Масштабы этого дела все же меньше. Демонтажу подлежат 14 строений возведенных самовольно, то есть без единого разрешения. Два из них частично расположены на территории леса, где запрещено вообще любое строительство.Как сообщил заместитель министра имущественных и земельных отношений Тульской области Андрей Слепцов, «это самовольный захват земли. В 17-м году решения суда вступили в силу, поэтому граждане знали об этом. Мы проводим мероприятия по муниципальному земельному контролю, и если устанавливаем самовольный захват земли, то проводим все действия по освобождению».Извещения с решением суда хозяева построек, по словам властей, получили еще в 2017-ом. Кто-то решил разобрать дома самостоятельно, другие просто бросили свои жилища. Тем не менее, перед сносом каждый квадратный метр осматривают кинологи.Фанерные и даже картонные стены, неровные прогнившие провалившиеся полы, частично заколоченные окна и классика жанра - самовольно подключенное электричество - так изнутри выглядят демонтируемые постройки. В этих сколоченных наспех домах вообще сложно представить себе жизнь человека.О том, что горит трухлявая фанера просто замечательно, те, кто здесь жил, предпочитали, похоже, не думать. Впрочем, кроме построек, которым и до звания барака еще очень далеко, демонтажу подлежат и вполне респектабельные особняки. Например, вот этот дом, несмотря на, должно быть, внушительную стоимость, так же построен самовольно.На то, чтобы освободить все 14 земельных участков, в этот раз уйдет лишь несколько дней, а проверки соблюдения земельного законодательства в регионе, говорят в министерстве, продолжатся до тех пор, пока не будет наведен полный порядок.





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