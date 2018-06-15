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НОВОСТИ | Общество



15.06.2018 19:10 В Новомосковске будет сформирована хоккейная «молодёжка»
Алина Фурсенко

В Новомосковске скоро будет сформирована хоккейная «молодёжка»

| фото |
Тульский регион никогда не был хоккейным, но, кажется, встает на коньки. Пока уступая первенство городу химиков, Тула присоединяется и ждет сдачи Ледового дворца.

Помощь в организации тренировочного процесса обещали оказать прославленные российские и советские хоккеисты Валерий Каменский и Игорь Тузик, которые прибыли на встречу. По поручению губернатора будет разработана единая концепция развития молодежного хоккея Тульской области.

По словам губернатора Тульской области Алексея Дюмина, «конечно, нужно уделять внимание появлению профессиональных клубов в Тульской области на примере молодёжной хоккейной лиги. Причем они должны существовать не так как это существует на сегодняшний день - обособленно, они должны быть все под одним крылом».

В городе химиков уже этим летом будет с нуля полностью сформирована «молодежка». Материальная база и перспективы развития «Виктории», конечно, зависят от успехов компании-куратора ООО «Полипласт», поэтому на встрече с губернатором руководители предприятия наглядно показали стратегию развития до 2025 года.

«Вложение инвестиций порядка 9 миллиардов рублей и увеличение рабочих мест до 180 человек дополнительно, увеличение выручки предприятия в полтора-два раза», - планирует генеральный директор ООО «Полипласт» Александр Ковалев.

Добавится и новая продукция - термостабильные полимеры – незаменимый компонент в производстве сухих строительных смесей. По словам председателя совета директоров ООО «Полипласт» Александра Шамсутдинова, «продукт, который мы получили на опыте промышленной установки, живет и более того - он еще и продается, причем не только на российском рынке, но и, что очень важно на экспорт».

Одной из главных задач проекта является снижение экологической нагрузки на окружающую среду.














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