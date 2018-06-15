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15.06.2018 18:49 Центральный парк Тулы широко отпразднует 125-летие Вести-Тула





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По словам методиста Татьяны Шиловой, «в честь 10-летия обороны Тулы парку дали 100 гектаров. Тогда парк получил второе рождение. За весну-осень 1951 года было посажено 400 тысяч деревьев. Третье рождение было примерно в 2014 году, когда возобновилось финансирование, парк перешел в федеральное ведомство».



В воскресенье для туляков и гостей города подготовлена насыщенная шоу-программа. С трёх часов дня до 22 часов будут работать интерактивные площадки у здания администрации парка и на большом кругу. В детском городке пройдут мастер-классы, конкурсы, игры. На фонтанной площади развернётся ярмарка тульских мастеров, на эстраде - концерт, а завершится всё фейерверком.



День рождения, 125-й по счету, отмечает Центральный парк имени П. П. Белоусова. Основные праздничные мероприятия состоятся в это воскресенье. Инициатором и организатором создания парка на месте городской свалки был санитарный врач города Петр Петрович Белоусов. Образцом послужил Булонский лес в Париже: круглая площадь в центре, от неё отходят аллеи, а между ними рощи. В 1893-м году здесь высадили почти 17 тысяч деревьев. А территория парка составляла 36 гектаров. С той поры она значительно выросла.По словам методиста Татьяны Шиловой, «в честь 10-летия обороны Тулы парку дали 100 гектаров. Тогда парк получил второе рождение. За весну-осень 1951 года было посажено 400 тысяч деревьев. Третье рождение было примерно в 2014 году, когда возобновилось финансирование, парк перешел в федеральное ведомство».В воскресенье для туляков и гостей города подготовлена насыщенная шоу-программа. С трёх часов дня до 22 часов будут работать интерактивные площадки у здания администрации парка и на большом кругу. В детском городке пройдут мастер-классы, конкурсы, игры. На фонтанной площади развернётся ярмарка тульских мастеров, на эстраде - концерт, а завершится всё фейерверком.





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