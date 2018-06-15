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15.06.2018 17:26 Спасатели начали рейды по тульским пляжам Вести-Тула





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Огромному риску подвергаются и дети, которых родители оставляют без присмотра на воде. В списке обязательных требований спасателей – медпункт, смотровая вышка, наличие средств для помощи утопающим.



Сегодня сотрудники ГИМС отмечают свой профессиональный праздник. Мы присоединяемся к поздравлениям!



Спасатели ищут нарушителей на тульских пляжах. Официально купаться можно уже с 1 июня, но рейды будут проходить весь купальный сезон. Большая часть несчастных случаев происходит по причине того, что люди купаются в не предназначенных для этого местах и в состоянии алкогольного опьянения.Огромному риску подвергаются и дети, которых родители оставляют без присмотра на воде. В списке обязательных требований спасателей – медпункт, смотровая вышка, наличие средств для помощи утопающим.Сегодня сотрудники ГИМС отмечают свой профессиональный праздник. Мы присоединяемся к поздравлениям!





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