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НОВОСТИ | Общество



15.06.2018 17:14 Мусульмане отмечают Ураза-байрам
Вести-Тула

Мусульмане отмечают Ураза-байрам

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Мусульмане сегодня отмечают невероятно важный для них праздник – Ураза-байрам, или праздник разговения. Он знаменует окончание священного месяца Рамадана и всех связанных с ним ограничений. Традиция празднования дня ведёт свое начало со времён пророка Мухаммеда - с 624-ого года.

С раннего утра тульские мусульмане по традиции собираются на праздничную молитву в доме имама. Помимо этого, в этот день приветствуется пожертвование тем, кто в них нуждается. Нужно проведать родителей и родственников. Также следует отправиться на кладбище, где почтить усопших.

В этом году Рамадан совпал с мировым событием - футбольным чемпионатом, и в России благословенного праздника желают гости со всего мира.

«Мы посвящаем сегодня праздник всему российскому народу, чтобы в нашей стране был мир и процветание, - говорит имам Тульской области Ришат Давыдов. - Жителей Тульской области от всей души поздравляю с праздником Рамазан, желаю благополучия, успехов и мира на земле».
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