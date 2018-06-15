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15.06.2018 17:00 Тульских медиков поздравил Валерий Сюткин Вести-Тула





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Приятным сюрпризом для собравшихся стало выступление Валерия Сюткина. Поздравления и теплые пожелания людям в белых халатах передал от лица губернатора председатель регионального правительства Юрий Андрианов: «Профессия врача во все времена остается одной из самых благородных и уважаемых. Он не только помогает людям справляться с болезнями и травмами, но и поддерживает добрым словом. Отдельная благодарность – ветеранам отрасли. Вы отдали профессии десятки лет своей жизни. А сегодня делитесь навыками и опытом, помогаете сохранять традиции тульской медицины. Молодое поколение врачей равняется на вас, перенимает ваши знания, и лучшее тому подтверждение – замечательные врачебные династии Тульской области».



В воскресенье, 17 июня, поздравления с профессиональным праздником будут принимать медицинские работники. В Туле их чествовали уже сегодня - на торжественном собрании в зале областной филармонии. Ряд достойных работников областного здравоохранения был отмечен наградами, почетными грамотами правительства и медицинского ведомства региона.Приятным сюрпризом для собравшихся стало выступление Валерия Сюткина. Поздравления и теплые пожелания людям в белых халатах передал от лица губернатора председатель регионального правительства Юрий Андрианов: «Профессия врача во все времена остается одной из самых благородных и уважаемых. Он не только помогает людям справляться с болезнями и травмами, но и поддерживает добрым словом. Отдельная благодарность – ветеранам отрасли. Вы отдали профессии десятки лет своей жизни. А сегодня делитесь навыками и опытом, помогаете сохранять традиции тульской медицины. Молодое поколение врачей равняется на вас, перенимает ваши знания, и лучшее тому подтверждение – замечательные врачебные династии Тульской области».





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