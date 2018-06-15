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НОВОСТИ | Общество



15.06.2018 16:19 Чаще других нарушаются социальные права туляков
Вести-Тула

Более 2000 обращений от туляков поступило в адрес уполномоченного по правам человека в 2017 году

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Более 2000 обращений от туляков поступило в адрес уполномоченного по правам человека в 2017 году. Такие цифры озвучила на заседании регионального правительства омбудсмен Тульской области Татьяна Ларина.

Уполномоченный по правам человека появился всего пять лет назад, но уже успел заслужить доверие жителей области. Кроме того, по инициативе уполномоченного в регионе проводится «Школа правовых знаний». Её слушателями стали 800 человек.

Как рассказала Татьяна Ларина, «на первом месте традиционно стоят социальные права – 44%, вопросы защиты гражданских прав – 22%, обращения в сфере экономических прав – 10%, другие – жалобы на физических лиц, на работу почты, банков – порядка 22%».
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