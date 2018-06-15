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15.06.2018 14:59 Ваныкинской больнице исполнилось 110 лет София Гафарова





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Насколько подлинен раритет, с учетом того, что Толстой не жаловал медицину, проверять и не собираются. Достаточно, что дата знаменует время создания больницы. Построена она была 110 лет назад на деньги мецената Дмитрия Ваныкина - купца, гробовых дел мастера.



Не имея наследников, весь свой крупный капитал он расходовал на благотворительность. И больница для бедных, а значит, бесплатная - далеко не единственный пример. Изначально названная по имени благотворителя, в советский период ее переименовали в честь первого наркома здравоохранения Семашко. А в 2014-м по инициативе сотрудников больницы она вновь стала Ваныкинской.



По словам главного врача Ирины Рублевской, «если сначала концентрировалась инфекционная и терапевтическая служба, то при главном враче Дагаеве стала развиваться хирургическая служба. Уже в 35-м году из 620 коек больше половины были хирургические. Сейчас хирургическая служба на Первомайской является одним из лидеров в оказании помощи».



С 1975 года по решению городских властей клиническая больница стала единственной, которая оказывает экстренную медицинскую помощь круглосуточно. Стационар с 90 коек вырос до 900. А ежегодно неотложную помощь здесь оказывают более чем 30 тысячам пациентов. Корпуса находятся на улицах Первомайской и Мира, где в 60-х годах появилось инфекционное отделение для детей.



Заведующая инфекционным отделением Раиса Николаева рассказала, что «отделение является областным центром для лечения вирусных инфекций, нейроинфекций, прежде всего. Все больные с нейроинфекциями, с синдромом крупа из города и области лечатся у нас».



Ценны здесь так называемые мельцеровские боксы, имеющие вход и с улицы, и изнутри. Это позволяет больным не контактировать друг с другом в помещении и оставаться в полной изоляции до выздоровления. После капитального ремонта в новом корпусе разместили гинекологическое отделение.



Как сообщил заведующий отделением гинекологии Антон Дагаев, «после ремонта возобновилась работа двух операционных – экстренной и лапароскопической. Количество лапароскопий с каждым годом возрастает».



Будущее больницы связано, конечно, с дальнейшим развитием. Особенно актуальные задачи - совершенствовать оказание помощи больным с инфарктом и инсультом и развивать успехи в детской эндоскопической хирургии.





«Тульским врачам от Льва Толстого». Такую благодарственную запись сделал великий писатель в 1908 году, когда обратился в Ваныкинскую больницу. Реликвию здесь свято хранят, а сей исторический факт передают из поколения в поколение.Насколько подлинен раритет, с учетом того, что Толстой не жаловал медицину, проверять и не собираются. Достаточно, что дата знаменует время создания больницы. Построена она была 110 лет назад на деньги мецената Дмитрия Ваныкина - купца, гробовых дел мастера.Не имея наследников, весь свой крупный капитал он расходовал на благотворительность. И больница для бедных, а значит, бесплатная - далеко не единственный пример. Изначально названная по имени благотворителя, в советский период ее переименовали в честь первого наркома здравоохранения Семашко. А в 2014-м по инициативе сотрудников больницы она вновь стала Ваныкинской.По словам главного врача Ирины Рублевской, «если сначала концентрировалась инфекционная и терапевтическая служба, то при главном враче Дагаеве стала развиваться хирургическая служба. Уже в 35-м году из 620 коек больше половины были хирургические. Сейчас хирургическая служба на Первомайской является одним из лидеров в оказании помощи».С 1975 года по решению городских властей клиническая больница стала единственной, которая оказывает экстренную медицинскую помощь круглосуточно. Стационар с 90 коек вырос до 900. А ежегодно неотложную помощь здесь оказывают более чем 30 тысячам пациентов. Корпуса находятся на улицах Первомайской и Мира, где в 60-х годах появилось инфекционное отделение для детей.Заведующая инфекционным отделением Раиса Николаева рассказала, что «отделение является областным центром для лечения вирусных инфекций, нейроинфекций, прежде всего. Все больные с нейроинфекциями, с синдромом крупа из города и области лечатся у нас».Ценны здесь так называемые мельцеровские боксы, имеющие вход и с улицы, и изнутри. Это позволяет больным не контактировать друг с другом в помещении и оставаться в полной изоляции до выздоровления. После капитального ремонта в новом корпусе разместили гинекологическое отделение.Как сообщил заведующий отделением гинекологии Антон Дагаев, «после ремонта возобновилась работа двух операционных – экстренной и лапароскопической. Количество лапароскопий с каждым годом возрастает».Будущее больницы связано, конечно, с дальнейшим развитием. Особенно актуальные задачи - совершенствовать оказание помощи больным с инфарктом и инсультом и развивать успехи в детской эндоскопической хирургии.







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