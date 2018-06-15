НОВОСТИ | Общество







15.06.2018 13:53 В тульском Заречье появились цветочные часы Вести-Тула





| фото |



Циферблат овальный, размером 3 на 7 метров. Высота минутной стрелки – 3 метра. Также уже высажено 6000 однолетних цветов. Накануне проводились работы по укладке рулонного газона, а сегодня приступят к пусконаладочным работам. Радовать глаз эта необычная композиция будет до осени, на зиму часовой механизм законсервируют.



Живой часовой механизм скоро будет радовать глаз жителей и гостей Тулы на улице Октябрьской в Заречье. Общая площадь этой цветочной композиции составит около 320 квадратных метров. Специалисты подрядной организации уже установили часовой механизм и стрелки.Циферблат овальный, размером 3 на 7 метров. Высота минутной стрелки – 3 метра. Также уже высажено 6000 однолетних цветов. Накануне проводились работы по укладке рулонного газона, а сегодня приступят к пусконаладочным работам. Радовать глаз эта необычная композиция будет до осени, на зиму часовой механизм законсервируют.

Читать @gtrktula

















