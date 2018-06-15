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15.06.2018 13:22 Как провести отпуск с минимальным риском для здоровья? Надежда Долгих





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Обезболивающее и жаропонижающее, противовоспалительные препараты, мазь-спасатель и средство для нормализации работы желудочно-кишечной системы. Могут пригодиться лейкопластырь и бинт. Вот НЗ, которым можно обойтись, если случай не серьезен. А вот если необходима помощь врача или покупка лекарства, то в ход идет страховка.



Директор туристического агентства Наталья Одинцова рассказала, что «в полисе есть номер, по которому отвечает русскоговорящий сотрудник. Он уже сориентирует, стоит ли ждать приезда врачей, или брать такси и ехать в больницу, сохранив при этом чек для последующего возмещения».



По стандартной страховке не получится вылечить зубы, травмы, полученные в состоянии алкогольного опьянения или во время занятия экстремальными видами спорта, а также хронические заболевания. Если с вами произойдет не страховой случай, оплатить лечение придется за свои, поэтому стоит взять средства с запасом.



Отправляясь в отпуск, можно приобрести еще один, не самый лучший сувенир. Холера, вирус Эбола, малярия - в африканских странах, в Мадагаскаре - чума, в некоторых европейских странах, таких, как Испания, Франция, Германия, - вспышки кори, краснухи и гепатита А. И если уберечься от энтеровирусной инфекции возможно, соблюдая меры личной гигиены и употребляя только бутилированную и кипяченую воду, этих просто так не избежать.



Главный специалист-эксперт отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области Ольга Сафонова дала рекомендации: «Первое – посмотреть на сайте ситуацию в той или иной стране. Второе – обратиться к врачам и узнать, есть ли от того или иного заболевания вакцинация или профилактика, что, в частности, проводится при малярии. Есть вакцина от краснухи, гепатита А».



Зато столь популярная в этом сезоне Турция, отмеченная энтеровирусом Коксаки в прошлом августе, в черный список не попала, эпидемий там нет. Также благополучны и российские курорты: Краснодарский край и Крым, куда ринулась львиная доля отпускников. Конечно, предусмотреть всё получится вряд ли, но главное, успеть еще и хорошо отдохнуть.



Билеты к солнцу, подарившие сначала шквал эмоций, чуть позже приносят и хлопоты: рейд по магазинам, сборы чемоданов, но главное - стоит озаботиться аптечкой, ведь даже самый долгожданный отпуск может омрачиться болезнью.Обезболивающее и жаропонижающее, противовоспалительные препараты, мазь-спасатель и средство для нормализации работы желудочно-кишечной системы. Могут пригодиться лейкопластырь и бинт. Вот НЗ, которым можно обойтись, если случай не серьезен. А вот если необходима помощь врача или покупка лекарства, то в ход идет страховка.Директор туристического агентства Наталья Одинцова рассказала, что «в полисе есть номер, по которому отвечает русскоговорящий сотрудник. Он уже сориентирует, стоит ли ждать приезда врачей, или брать такси и ехать в больницу, сохранив при этом чек для последующего возмещения».По стандартной страховке не получится вылечить зубы, травмы, полученные в состоянии алкогольного опьянения или во время занятия экстремальными видами спорта, а также хронические заболевания. Если с вами произойдет не страховой случай, оплатить лечение придется за свои, поэтому стоит взять средства с запасом.Отправляясь в отпуск, можно приобрести еще один, не самый лучший сувенир. Холера, вирус Эбола, малярия - в африканских странах, в Мадагаскаре - чума, в некоторых европейских странах, таких, как Испания, Франция, Германия, - вспышки кори, краснухи и гепатита А. И если уберечься от энтеровирусной инфекции возможно, соблюдая меры личной гигиены и употребляя только бутилированную и кипяченую воду, этих просто так не избежать.Главный специалист-эксперт отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области Ольга Сафонова дала рекомендации: «Первое – посмотреть на сайте ситуацию в той или иной стране. Второе – обратиться к врачам и узнать, есть ли от того или иного заболевания вакцинация или профилактика, что, в частности, проводится при малярии. Есть вакцина от краснухи, гепатита А».Зато столь популярная в этом сезоне Турция, отмеченная энтеровирусом Коксаки в прошлом августе, в черный список не попала, эпидемий там нет. Также благополучны и российские курорты: Краснодарский край и Крым, куда ринулась львиная доля отпускников. Конечно, предусмотреть всё получится вряд ли, но главное, успеть еще и хорошо отдохнуть.







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