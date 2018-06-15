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15.06.2018 12:56 Тульские ветеринары начали серьёзную борьбу с бешенством Вести-Тула





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В связи с распространением бешенства в регионе принимаются серьезные меры по защите. Так, уже за пять месяцев нынешнего года проведена вакцинация 146 тысяч животных, разложено 180 тысяч доз вакцины для иммунизации диких плотоядных, что на 80 процентов больше, чем в предыдущем году.



По словам Кожевникова, «продолжаются работы по внедрению электронной ветеринарной сертификации в регионе. Всего на территории области осуществляют свою деятельность 9152 хозяйствующих субъекта, из них в государственной электронной системе «Меркурий» зарегистрировано 7731 субъект и более 10 тысяч поднадзорных объектов. На обслуживании находятся 745 предприятий, и з которых на 671 осуществляется оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме».



В минувшем году зарегистрировано 50 случаев заразных болезней животных, 47 из которых – бешенство. Такие цифры озвучил на заседании регионального правительства председатель комитета по ветеринарии Тульской области Сергей Кожевников.В связи с распространением бешенства в регионе принимаются серьезные меры по защите. Так, уже за пять месяцев нынешнего года проведена вакцинация 146 тысяч животных, разложено 180 тысяч доз вакцины для иммунизации диких плотоядных, что на 80 процентов больше, чем в предыдущем году.По словам Кожевникова, «продолжаются работы по внедрению электронной ветеринарной сертификации в регионе. Всего на территории области осуществляют свою деятельность 9152 хозяйствующих субъекта, из них в государственной электронной системе «Меркурий» зарегистрировано 7731 субъект и более 10 тысяч поднадзорных объектов. На обслуживании находятся 745 предприятий, и з которых на 671 осуществляется оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме».





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