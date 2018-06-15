Тульская набережная:
Проект-адреналин
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Большая вода:
Источник счастливой жизни


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ



15.06.2018 10:21 У жителей Молодёжного из-за скачка напряжения сгорела бытовая техника
Алексей Ерёмин

У жителей Молодёжного из-за скачка напряжения сгорела бытовая техника

| фото |
«Хотел пилот выключить, а он сгорел при мне», - вспоминает житель посёлка Молодёжный Владимир Еремеев.

Телевизоры, холодильники, компьютеры, микроволновки – всё сгорело. Чемпионат мира по футболу уже идёт, сокрушается Владимир Еремеев, а голубой экран его телевизора погас, похоже, навсегда. Посмотреть матчи мундиаля у соседей тоже не удастся. «Стиральная машина, телевизор, кофеварка», - подсчитывает Тамара Галанова.

Перепады напряжения в электросетях нередки, но такой силы, чтобы вывести из строя всю домашнюю аппаратуру – это исключение из правила. Жителей посёлка интересует, кто ответит за сгоревшую технику. Ущерб они оценивают в несколько сотен тысяч рублей. Хотя вопросом «Кто виноват?» туляки, конечно, озадачились.

«От «Тулэнерго» толком никакого ответа нет», - говорит Владимир Еремеев.

По закону поставщик электрической энергии отвечает перед потребителями за их «надлежащее снабжение». Следовательно, бремя доказывания того, что вред имуществу потребителей электроэнергии был причинён не в результате ненадлежащей работы энергетиков, а из-за других причин, лежит на энергоснабжающей организации.

«Напряжение было 420, 412 вольт», - рассказала жительница посёлка Светлана Давиденко.

Стоит отметить, что проблемы с напряжением относятся к предоставлению коммунальных услуг некачественным образом, с этим согласился и верховный суд страны. Но в данной ситуации, похоже, делать выводы ещё рано.

Как рассказал главный инженер ПО «Тульские электрические сети» Олег Титов, «с выездом на место будем выявлять причину перенапряжения. Это сделает комиссия».

Пока энергетики выясняют причины и следствие, туляки пишут заявления в ресурсоснабжающую организацию о возмещении материального ущерба.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .