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15.06.2018 10:21 У жителей Молодёжного из-за скачка напряжения сгорела бытовая техника Алексей Ерёмин





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Телевизоры, холодильники, компьютеры, микроволновки – всё сгорело. Чемпионат мира по футболу уже идёт, сокрушается Владимир Еремеев, а голубой экран его телевизора погас, похоже, навсегда. Посмотреть матчи мундиаля у соседей тоже не удастся. «Стиральная машина, телевизор, кофеварка», - подсчитывает Тамара Галанова.



Перепады напряжения в электросетях нередки, но такой силы, чтобы вывести из строя всю домашнюю аппаратуру – это исключение из правила. Жителей посёлка интересует, кто ответит за сгоревшую технику. Ущерб они оценивают в несколько сотен тысяч рублей. Хотя вопросом «Кто виноват?» туляки, конечно, озадачились.



«От «Тулэнерго» толком никакого ответа нет», - говорит Владимир Еремеев.



По закону поставщик электрической энергии отвечает перед потребителями за их «надлежащее снабжение». Следовательно, бремя доказывания того, что вред имуществу потребителей электроэнергии был причинён не в результате ненадлежащей работы энергетиков, а из-за других причин, лежит на энергоснабжающей организации.



«Напряжение было 420, 412 вольт», - рассказала жительница посёлка Светлана Давиденко.



Стоит отметить, что проблемы с напряжением относятся к предоставлению коммунальных услуг некачественным образом, с этим согласился и верховный суд страны. Но в данной ситуации, похоже, делать выводы ещё рано.



Как рассказал главный инженер ПО «Тульские электрические сети» Олег Титов, «с выездом на место будем выявлять причину перенапряжения. Это сделает комиссия».



Пока энергетики выясняют причины и следствие, туляки пишут заявления в ресурсоснабжающую организацию о возмещении материального ущерба.



«Хотел пилот выключить, а он сгорел при мне», - вспоминает житель посёлка Молодёжный Владимир Еремеев.Телевизоры, холодильники, компьютеры, микроволновки – всё сгорело. Чемпионат мира по футболу уже идёт, сокрушается Владимир Еремеев, а голубой экран его телевизора погас, похоже, навсегда. Посмотреть матчи мундиаля у соседей тоже не удастся. «Стиральная машина, телевизор, кофеварка», - подсчитывает Тамара Галанова.Перепады напряжения в электросетях нередки, но такой силы, чтобы вывести из строя всю домашнюю аппаратуру – это исключение из правила. Жителей посёлка интересует, кто ответит за сгоревшую технику. Ущерб они оценивают в несколько сотен тысяч рублей. Хотя вопросом «Кто виноват?» туляки, конечно, озадачились.«От «Тулэнерго» толком никакого ответа нет», - говорит Владимир Еремеев.По закону поставщик электрической энергии отвечает перед потребителями за их «надлежащее снабжение». Следовательно, бремя доказывания того, что вред имуществу потребителей электроэнергии был причинён не в результате ненадлежащей работы энергетиков, а из-за других причин, лежит на энергоснабжающей организации.«Напряжение было 420, 412 вольт», - рассказала жительница посёлка Светлана Давиденко.Стоит отметить, что проблемы с напряжением относятся к предоставлению коммунальных услуг некачественным образом, с этим согласился и верховный суд страны. Но в данной ситуации, похоже, делать выводы ещё рано.Как рассказал главный инженер ПО «Тульские электрические сети» Олег Титов, «с выездом на место будем выявлять причину перенапряжения. Это сделает комиссия».Пока энергетики выясняют причины и следствие, туляки пишут заявления в ресурсоснабжающую организацию о возмещении материального ущерба.





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