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15.06.2018 09:43 Медики Тульской дивизии ВДВ спасли тысячи жизней в Сирии
Виталий Моторин

Медики Тульской дивизии ВДВ спасли тысячи жизней в Сирии

| фото |
Мы привыкли видеть десантников рядом с военной техникой, с оружием в руках, но военнослужащие крылатой пехоты, оказывается, сражаются еще и в операционных - за жизни пациентов, с самой смертью.

Вот они, наконец-то в Туле, в объятиях родных. Более 50 военнослужащих специального медицинского отряда из Тулы за три месяца своей командировки, по самым скромным подсчетам, спасли 2000 мирных жителей Сирии, 200 из которых - дети.

«Вы доказали своей прекрасной службой, работой, и в этой командировке, и в целом, что вы настоящие сыны и дочери нашей прекрасной родины, Тульского края. Мы вам за это благодарны и гордимся вами», - говорит медикам Глава Тулы Юрий Цкипури.

Ныне глава города Тулы, а в прошлом врач с 40-летним стажем Юрий Цкипури, пожалуй, лучше остальных может представить, что же сделали те, кто сегодня получал из его рук награды и ценный подарки - более 130 хирургических операций в стране, где идут боевые действия и структура здравоохранения почти уничтожена.

По словам командира медицинского отряда специального назначения 106 Тульской дивизии ВДВ Романа Грачёва, «многие здания разбомблены и не подлежат восстановлению, поэтому наши выезды и развертывания мобильных отрядов внесли огромный вклад. Для них наши люди в белых халатах - это всё. Страна с неблагоприятным жарким климатом, высокие температуры, большая влажность, плюс военнослужащие на себе экипировку несли, бронезащиту, плюс медицинские укладки, личное оружие».

Именно наши медики впервые за время сирийского конфликта, фактически, в открытом поле организовали своего рода эндоскопический кабинет, чем смогли значительно ускорить реабилитацию пациентов. Не могут ответить врачи в погонах, пожалуй, только на один вопрос - сколько же раз на самых разных языках они слышали слово «Спасибо».
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