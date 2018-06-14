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14.06.2018 19:02 В Туле химическое предприятие загрязняло воздух Вести-Тула





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Согласно заключению экспертов, в выбросах – вредные, загрязняющие атмосферный воздух вещества. По результатам проверки генеральному директору компании внесено представление, также в отношении него вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.



Как сообщил по телефону генеральный директор ООО «Восточная полимерная компания» Вадим Капранчик, «сам источник уже устранён. Мы изменили схему работы, а в течение месяца сделаем все шаги, которые от нас потребовала прокуратура».



По факту выброса вредных веществ в Туле прокуратура внесла представление генеральному директору химического предприятия. Проверка «ВПК-Полимеры» была проведена природоохранной прокуратурой по обращению граждан. Были взяты пробы промышленных выбросов от вытяжной трубы.Согласно заключению экспертов, в выбросах – вредные, загрязняющие атмосферный воздух вещества. По результатам проверки генеральному директору компании внесено представление, также в отношении него вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.Как сообщил по телефону генеральный директор ООО «Восточная полимерная компания» Вадим Капранчик, «сам источник уже устранён. Мы изменили схему работы, а в течение месяца сделаем все шаги, которые от нас потребовала прокуратура».

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