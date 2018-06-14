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|14.06.2018 18:33 В Туле чествовали серебряного призёра чемпионата Европы по боксу Дарью Абрамову
|Вести-Тула
Сегодня в Центре спортивной подготовки сборных команд Тульской области чествовали серебряного призёра чемпионата Европы по боксу Дарью Абрамову. На соревнованиях в Болгарии наша спортсменка заняла второе место в весовой категории до 57 килограммов.
Дарья Абрамова на пути к финалу одержала три победы над соперницами из Германии, Румынии и Ирландии, но в поединке за «золото» в равном бою судьи отдали предпочтение хозяйке ринга - Станемире Петровой.
«В принципе, бой был не проигран – это все видели. Я всю установку выполнила, но уронить соперницу не получилось, поэтому победа ушла ей», - рассказала Дарья Абрамова.
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