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14.06.2018 18:33 В Туле чествовали серебряного призёра чемпионата Европы по боксу Дарью Абрамову Вести-Тула





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Дарья Абрамова на пути к финалу одержала три победы над соперницами из Германии, Румынии и Ирландии, но в поединке за «золото» в равном бою судьи отдали предпочтение хозяйке ринга - Станемире Петровой.



«В принципе, бой был не проигран – это все видели. Я всю установку выполнила, но уронить соперницу не получилось, поэтому победа ушла ей», - рассказала Дарья Абрамова.



Сегодня в Центре спортивной подготовки сборных команд Тульской области чествовали серебряного призёра чемпионата Европы по боксу Дарью Абрамову. На соревнованиях в Болгарии наша спортсменка заняла второе место в весовой категории до 57 килограммов.Дарья Абрамова на пути к финалу одержала три победы над соперницами из Германии, Румынии и Ирландии, но в поединке за «золото» в равном бою судьи отдали предпочтение хозяйке ринга - Станемире Петровой.«В принципе, бой был не проигран – это все видели. Я всю установку выполнила, но уронить соперницу не получилось, поэтому победа ушла ей», - рассказала Дарья Абрамова.





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