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НОВОСТИ | Общество



14.06.2018 18:12 В Тульской области царит атмосфера большого футбольного праздника
Вести-Тула

В Тульской области царит атмосфера большого футбольного праздника

| фото |
В Москве прошла торжественная церемония открытия Чемпионата мира по футболу, и сразу же по её окончании начался первый матч: Россия – Саудовская Аравия. Атмосфера большого футбольного праздника царит и в Туле.

По городу с утра ездят автомобили с российскими триколорами, а в нашу редакцию пришло видео из города Донского, по которому видно, как прекрасная половина человечества болеет за нашу команду.

В составе национальной команды - два футболиста, выступавших в прошлых сезонах за тульский «Арсенал». Это Владимир Габулов и Артём Дзюба. Болеем за наших и желаем удачи сборной России!

Всего за кубок «FIFA» поборются 32 лучшие сборные мира. Кстати, главный виновник всех футбольных баталий - тот самый заветный кубок - побывал в гостях и в Тульской губернии. Тысячи поклонников этого вида спорта имели возможность, если не прикоснуться к легендарному трофею (по правилам FIFA трогать кубок нельзя), то почувствовать себя частью футбольной истории. А первым местом в Туле, где могли увидеть Кубок чемпионата мира по футболу, стала телерадиокомпания «Тула».













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