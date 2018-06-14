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14.06.2018 18:12 В Тульской области царит атмосфера большого футбольного праздника Вести-Тула





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По городу с утра ездят автомобили с российскими триколорами, а в нашу редакцию пришло видео из города Донского, по которому видно, как прекрасная половина человечества болеет за нашу команду.



В составе национальной команды - два футболиста, выступавших в прошлых сезонах за тульский «Арсенал». Это Владимир Габулов и Артём Дзюба. Болеем за наших и желаем удачи сборной России!



Всего за кубок «FIFA» поборются 32 лучшие сборные мира. Кстати, главный виновник всех футбольных баталий - тот самый заветный кубок - побывал в гостях и в Тульской губернии. Тысячи поклонников этого вида спорта имели возможность, если не прикоснуться к легендарному трофею (по правилам FIFA трогать кубок нельзя), то почувствовать себя частью футбольной истории. А первым местом в Туле, где могли увидеть Кубок чемпионата мира по футболу, стала телерадиокомпания «Тула».



В Москве прошла торжественная церемония открытия Чемпионата мира по футболу, и сразу же по её окончании начался первый матч: Россия – Саудовская Аравия. Атмосфера большого футбольного праздника царит и в Туле.По городу с утра ездят автомобили с российскими триколорами, а в нашу редакцию пришло видео из города Донского, по которому видно, как прекрасная половина человечества болеет за нашу команду.В составе национальной команды - два футболиста, выступавших в прошлых сезонах за тульский «Арсенал». Это Владимир Габулов и Артём Дзюба. Болеем за наших и желаем удачи сборной России!Всего за кубок «FIFA» поборются 32 лучшие сборные мира. Кстати, главный виновник всех футбольных баталий - тот самый заветный кубок - побывал в гостях и в Тульской губернии. Тысячи поклонников этого вида спорта имели возможность, если не прикоснуться к легендарному трофею (по правилам FIFA трогать кубок нельзя), то почувствовать себя частью футбольной истории. А первым местом в Туле, где могли увидеть Кубок чемпионата мира по футболу, стала телерадиокомпания «Тула».





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