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14.06.2018 17:52 Тульские росгвардейцы подвели итоги работы за полгода Вести-Тула





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Рассмотрено более 8000 заявлений от граждан. За совершение преступлений задержаны 39 человек, из незаконного оборота изъято более 120 единиц различного вида боеприпасов и ста граммов взрывчатых веществ. В настоящее время туляки участвуют в обеспечении безопасности в Ростове, где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу.



«Основные усилия были направлены на качественное выполнение поставленных задач. Задачи выполнены в полном объеме», - отчитался начальник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Тульской области Олег Петрик.



За полгода сотрудниками тульского управления Росгвардии было раскрыто 45 преступлений. В областном центре сегодня подвели итоги служебно-боевой деятельности стражей порядка за первое полугодие.Рассмотрено более 8000 заявлений от граждан. За совершение преступлений задержаны 39 человек, из незаконного оборота изъято более 120 единиц различного вида боеприпасов и ста граммов взрывчатых веществ. В настоящее время туляки участвуют в обеспечении безопасности в Ростове, где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу.«Основные усилия были направлены на качественное выполнение поставленных задач. Задачи выполнены в полном объеме», - отчитался начальник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Тульской области Олег Петрик.





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