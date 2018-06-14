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НОВОСТИ | Общество



14.06.2018 17:18 Туляки могут погрузиться в мир картин Айвазовского
Вести-Тула

Туляки могут погрузиться в мир картин Айвазовского

| фото |
В «Ликёрке лофт» - мультимедиа-спектакль «Я - Айвазовский», посвящённый двухсотлетию классика русской живописи. Это новый формат от создателей выставки, уже знакомой тулякам - «Босх. Ожившие видения». Теперь Сергей Гармаш от первого лица рассказывает историю жизни мальчика, который станет всемирно известным художником.

В основе сценария - биографические факты, документы, письма и воспоминания современников. Но «Я - Айвазовский» - это и попытка представить, как он сам рассказал бы о себе, своих увлечениях и событиях в жизни. Зрителя ждёт не очередная презентация наследия мариниста-романтика, а рассказ об интересном и успешном человеке, поглощённом любимым делом.

Большая часть мультимедийного контента посвящена самому Айвазовскому, но представлены и работы его коллег по цеху: Уильяма Тёрнера, Яна ван Гойена, Клода Верне, Уинслоу Хомера. «Удивительное сочетание текста, музыки, картин Айвазовского. Вы полностью погружаетесь в мир самого художника и мир картин других маринистов», - уверяет организатор выставки Роман Агибалов.
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