Большая вода:
Источник счастливой жизни
Ветхая культура:
Гром грянул
Платная парковка:
Ушли в минус
Отцы и дети:
Отравление метанолом


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



14.06.2018 16:28 Как долго будут ремонтировать улицу Николая Руднева в Туле?
София Гафарова

Ремонт ведётся в ночное время, чтобы не мешать движению

| фото |
Протяженность улицы Николая Руднева – более двух километров. Она идёт параллельно главной артерии города – проспекту Ленина – и является альтернативой для водителей, особенно в часы пик. Изношенность асфальтового покрытия составляет порядка 80%, в финансовом эквиваленте – 60 миллионов рублей. Столько будет выделено на ремонт в рамках реализации приоритетного проекта Минтранса РФ «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщил начальник Управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Алексей Крыгин, «ремонт целиком финансируется из федеральных средств. Программа позволяет включать также ремонт тротуаров, съездов, площадок под остановочные павильоны».

Ремонт технически сложный, поскольку автодорога соседствует с трамвайными путями. По словам директора МКП «Тулгорэлектротранс» Алексея Марушкина, «самое сложное – ремонт трамвайных путей. Первый этап – снятие плиточного покрытия, а одна плитка весит около 70 килограммов. Второй этап – ремонт рельсошпального полотна. Ноу-хау – современное асфальтобетонное покрытие в межрельсовом пространстве».

Срок исполнения работ по трамвайным путям – 10 августа. Полностью объект обещают сдать к середине октября. «Гарантия – пять лет, контроль со стороны различных структур, а приёмка – с жителями», - обещает глава администрации Тулы Евгений Авилов. Ремонт ведётся в ночное время, чтобы не мешать движению и выполнить все работы качественно и в срок.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .