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14.06.2018 16:28 Как долго будут ремонтировать улицу Николая Руднева в Туле? София Гафарова





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Как сообщил начальник Управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Алексей Крыгин, «ремонт целиком финансируется из федеральных средств. Программа позволяет включать также ремонт тротуаров, съездов, площадок под остановочные павильоны».



Ремонт технически сложный, поскольку автодорога соседствует с трамвайными путями. По словам директора МКП «Тулгорэлектротранс» Алексея Марушкина, «самое сложное – ремонт трамвайных путей. Первый этап – снятие плиточного покрытия, а одна плитка весит около 70 килограммов. Второй этап – ремонт рельсошпального полотна. Ноу-хау – современное асфальтобетонное покрытие в межрельсовом пространстве».



Срок исполнения работ по трамвайным путям – 10 августа. Полностью объект обещают сдать к середине октября. «Гарантия – пять лет, контроль со стороны различных структур, а приёмка – с жителями», - обещает глава администрации Тулы Евгений Авилов. Ремонт ведётся в ночное время, чтобы не мешать движению и выполнить все работы качественно и в срок.



Протяженность улицы Николая Руднева – более двух километров. Она идёт параллельно главной артерии города – проспекту Ленина – и является альтернативой для водителей, особенно в часы пик. Изношенность асфальтового покрытия составляет порядка 80%, в финансовом эквиваленте – 60 миллионов рублей. Столько будет выделено на ремонт в рамках реализации приоритетного проекта Минтранса РФ «Безопасные и качественные дороги».Как сообщил начальник Управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Алексей Крыгин, «ремонт целиком финансируется из федеральных средств. Программа позволяет включать также ремонт тротуаров, съездов, площадок под остановочные павильоны».Ремонт технически сложный, поскольку автодорога соседствует с трамвайными путями. По словам директора МКП «Тулгорэлектротранс» Алексея Марушкина, «самое сложное – ремонт трамвайных путей. Первый этап – снятие плиточного покрытия, а одна плитка весит около 70 килограммов. Второй этап – ремонт рельсошпального полотна. Ноу-хау – современное асфальтобетонное покрытие в межрельсовом пространстве».Срок исполнения работ по трамвайным путям – 10 августа. Полностью объект обещают сдать к середине октября. «Гарантия – пять лет, контроль со стороны различных структур, а приёмка – с жителями», - обещает глава администрации Тулы Евгений Авилов. Ремонт ведётся в ночное время, чтобы не мешать движению и выполнить все работы качественно и в срок.





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