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14.06.2018 15:10 Авдотья Смирнова представила в «Ясной Поляне» фильм о 38-летнем Толстом Вести-Тула





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Картина рассказывает об одном эпизоде из жизни графа Толстого. Сценарий вырос из книги Павла Басинского «Святой против Льва». Действие происходит в усадьбе «Ясная Поляна». Здесь же и снимали некоторые сцены ровно год назад.



Когда я читала эту главу в книге Басинского, эта история поразила меня своей необыкновенной современностью, как будто она происходит здесь и сейчас. Кроме того, это возможность показать Толстого 38-летнего – не старца с бородой, какого мы видим на фотографиях, а человека, который только пишет «Войну и мир». Немаловажно, что в этой истории Толстой совершает ошибку, а у нас любят национальных гениев представлять как некое монолитное совершенство».



Режиссёр Авдотья Смирнова представила в «Ясной Поляне» свою новую работу – фильм «История одного назначения». Только что премьера состоялась в Сочи на кинофестивале «Кинотавр». Лента получила награду за лучший сценарий и приз зрительских симпатий.Картина рассказывает об одном эпизоде из жизни графа Толстого. Сценарий вырос из книги Павла Басинского «Святой против Льва». Действие происходит в усадьбе «Ясная Поляна». Здесь же и снимали некоторые сцены ровно год назад.Когда я читала эту главу в книге Басинского, эта история поразила меня своей необыкновенной современностью, как будто она происходит здесь и сейчас. Кроме того, это возможность показать Толстого 38-летнего – не старца с бородой, какого мы видим на фотографиях, а человека, который только пишет «Войну и мир». Немаловажно, что в этой истории Толстой совершает ошибку, а у нас любят национальных гениев представлять как некое монолитное совершенство».





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