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14.06.2018 14:59 Роспотребнадзор советует перед отдыхом вспомнить об инфекциях Вести-Тула





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Желтой лихорадкой может «наградить» Бразилия, чумой - Мадагаскар и некоторые страны Африки. В некоторых европейских странах, таких как Испания, Франция, Германия, наблюдаются вспышки кори, краснухи и гепатита А. Самым популярным направлением этого лета является Турция, где пока эпидемии не зафиксированы. Более подробная информация - на сайте Роспотребнадзора.



Главный специалист-эксперт отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области Ольга Сафонова дала рекомендации: «Первое – посмотреть на сайте ситуацию в той или иной стране. Второе – обратиться к врачам и узнать, есть ли от того или иного заболевания вакцинация или профилактика, что, в частности, проводится при малярии. Есть вакцина от краснухи, гепатита А».



На отдыхе нас может подстерегать опасность - инфекционные заболевания. Перед планированием отпуска стоит ознакомиться с обстановкой в разных туристических направлениях. Самыми опасными для посещения остаются африканские страны, где есть риск заразиться холерой и вирусом Эбола.Желтой лихорадкой может «наградить» Бразилия, чумой - Мадагаскар и некоторые страны Африки. В некоторых европейских странах, таких как Испания, Франция, Германия, наблюдаются вспышки кори, краснухи и гепатита А. Самым популярным направлением этого лета является Турция, где пока эпидемии не зафиксированы. Более подробная информация - на сайте Роспотребнадзора.Главный специалист-эксперт отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области Ольга Сафонова дала рекомендации: «Первое – посмотреть на сайте ситуацию в той или иной стране. Второе – обратиться к врачам и узнать, есть ли от того или иного заболевания вакцинация или профилактика, что, в частности, проводится при малярии. Есть вакцина от краснухи, гепатита А».





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