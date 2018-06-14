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14.06.2018 13:10 В Тульской области ежедневно сдают кровь более 120 доноров Надежда Долгих





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Мало захотеть стать донором, нужно соответствовать требованиям: возраст от 18 лет и отсутствие противопоказаний к донорству. В их числе - вирусные, соматические заболевания, контакт с больными. Перед сдачей крови нужно выспаться, завтрак должен быть легким. За трое суток нельзя употреблять алкоголь и обезболивающие препараты.



В рамках акции сдать кровь можно 14 и 15 июня на станциях на улице Ф. Энгельса, 56 и на Майской, д. 3. При себе необходимо иметь паспорт. Кровь рекомендуется сдавать утром, поэтому станция работает до 12.30. Непосредственно перед сдачей - горячий сладкий чай с печеньем. Врачи отмечают, что донорство полезно и для сдающих.



Как рассказал заместитель главного врача ГУЗ «Тульская областная станция переливания крови» Николай Поликанов, «доноры, регулярно сдающие кровь, продлевают свою жизнь как минимум на пять лет. Тот сложившийся уровень безвозмездной донации с учётом наших филиалов, как раз обеспечивает потребность лечебных учреждений области».



Всего в Тульской области ежегодно заготавливается 12 с половиной тонн консервированной крови. В день в регионе сдают кровь порядка 120 человек. А в День донора по доброй традиции - больше, чем обычно. И теперь уже не так важно, что людей сюда привело. Важно, что каждый с чувством солидарности произносит: «Я – донор».



Поделиться жизнью – с этим намерением во Всемирный день донора десятки людей собрались около Тульской областной станции переливания крови. Отдавать часть своих сил, энергии, здоровья каждый приходит по разным причинам, кого-то сюда привела личная история, кого-то – неравнодушие.Мало захотеть стать донором, нужно соответствовать требованиям: возраст от 18 лет и отсутствие противопоказаний к донорству. В их числе - вирусные, соматические заболевания, контакт с больными. Перед сдачей крови нужно выспаться, завтрак должен быть легким. За трое суток нельзя употреблять алкоголь и обезболивающие препараты.В рамках акции сдать кровь можно 14 и 15 июня на станциях на улице Ф. Энгельса, 56 и на Майской, д. 3. При себе необходимо иметь паспорт. Кровь рекомендуется сдавать утром, поэтому станция работает до 12.30. Непосредственно перед сдачей - горячий сладкий чай с печеньем. Врачи отмечают, что донорство полезно и для сдающих.Как рассказал заместитель главного врача ГУЗ «Тульская областная станция переливания крови» Николай Поликанов, «доноры, регулярно сдающие кровь, продлевают свою жизнь как минимум на пять лет. Тот сложившийся уровень безвозмездной донации с учётом наших филиалов, как раз обеспечивает потребность лечебных учреждений области».Всего в Тульской области ежегодно заготавливается 12 с половиной тонн консервированной крови. В день в регионе сдают кровь порядка 120 человек. А в День донора по доброй традиции - больше, чем обычно. И теперь уже не так важно, что людей сюда привело. Важно, что каждый с чувством солидарности произносит: «Я – донор».





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