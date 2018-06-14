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14.06.2018 12:43 Глава администрации Новомосковска уволился по собственному желанию Вести-Тула





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5 июня Центральный районный суд Тулы заключил Вадима Жерздева под стражу на 1 месяц и 29 дней. С ходатайством, по информации пресс-секретаря регионального судебного департамента, обратилось следственное отделение УФСБ России по Тульской области. Чиновник обвиняется по статье 286 УК РФ - превышение должностных полномочий.



Вадим Жерздев - один из самых известных руководителей в нашей области. С 2001 по 2009-й дважды избирался депутатом Тульской областной Думы. Затем работал заместителем губернатора. Возглавлял городскую администрацию города химиков последние восемь лет.



Глава администрации Новомосковска Вадим Жерздев написал заявление об увольнении по собственному желанию. А завтра состоится заседание собрания депутатов Новомосковска, которые объявят конкурс на замещение должности главы администрации.5 июня Центральный районный суд Тулы заключил Вадима Жерздева под стражу на 1 месяц и 29 дней. С ходатайством, по информации пресс-секретаря регионального судебного департамента, обратилось следственное отделение УФСБ России по Тульской области. Чиновник обвиняется по статье 286 УК РФ - превышение должностных полномочий.Вадим Жерздев - один из самых известных руководителей в нашей области. С 2001 по 2009-й дважды избирался депутатом Тульской областной Думы. Затем работал заместителем губернатора. Возглавлял городскую администрацию города химиков последние восемь лет.

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