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НОВОСТИ | Общество



14.06.2018 12:31 Фестиваль «Толстой Weekend» показал писателя с непривычной стороны
Елена Панова

Фестиваль «Толстой Weekend» показал писателя с непривычной стороны

| фото |
Если по дорожкам «Ясной Поляны» ходят задумчивые люди в наушниках, значит, они – участники спектакля «Война и мир». В основе – воспоминания Льва Николаевича и его супруги Софьи Андреевны. Это специальный проект фестиваля «Толстой Weekend». Маршрут путешествия проходит так, чтобы увести от известных мест усадьбы и показать не только имение с другой, незнакомой стороны, но и взглянуть иначе на образ великого классика

«История представляет собой первые восемь лет жизни Льва Николаевича и Софьи Андреевны. Каждую из восьми частей записывали разные артисты», - рассказал режиссер специального проекта «Война и мир» Евгений Маленчев.

Толстовский уикенд и придуман для того, чтобы зрители увидели писателя с непривычной стороны. Пермский ТЮЗ играет эскиз по трилогии «Отрочество». В спектакле звучит вальс, написанный Львом Николаевичем, - его единственное музыкальное произведение. Эскизов на фестивале было много. Это специфический театральный формат – что-то среднее между читкой и спектаклем.

На сцене актеры Рязанского театра ссорятся, мирятся, поют песни далеко не толстовские, но как-то хорошо вписавшиеся в контекст. У Толстого есть серия небольших нравоучительных пьес для крестьян. Они простые, в чем-то даже наивные, и в последние время совершенно не шли на российской сцене. Зато здесь, в усадьбе, сразу три премьеры.

Театр Олега Табакова привез в «Ясную Поляну» спектакль «Дьявол». Произведение не драматургическое, играют его редко. Со сложной проблематикой: любовь и страсть в сердце человеческом. А итог один – трагедия. «Сейчас, казалось бы, нормы морали более расширены, чем тогда, но, мне кажется, это не так», - считает актёр Максим Матвеев.

Несмотря на прохладную погоду, на спектакле «Табакерки» свободных мест не было. В этом году на «Толстой Weekend» зрителей собралось почти вдвое больше, чем в прошлом.

Место для главной сцены фестиваля – поляна в лесу сразу после развилки. Именно здесь в семье Толстых любили устраивать праздники и театральные постановки.
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