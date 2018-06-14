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14.06.2018 12:00 Руководство страны ждёт от тульских оборонщиков диверсификации производств Виталий Моторин





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30 процентов от общего объема продукции к 2020 году и 50 - до 2030-го - такова задача, поставленная перед оборонщиками президентом страны. И вот простой пример. Комплекс «Панцирь» известен во всем мире, сегодня Юрию Борисову представили его последнюю, арктическую версию. С другой стороны, выпускаемые этим же предприятием охотничьи ружья и карабины, которым до такой же уверенной позиции на рынке ещё очень далеко, а ведь они - и есть та самая гражданская продукция.



Как пояснили заместителю председателя Правительства России Юрию Борисову на предприятии, «гражданка вся была вытеснена фактически производством продукции для оборонного заказа, сейчас и инвестиционные программы утверждены, и развиваем новые мощности. Фактически переходим на новый технологический сценарий - на станки с ЧПУ».



По словам Борисова, «нужно научиться делать конкурентоспособную продукцию, которая в первую очередь будет иметь спрос на внутрироссийском рынке, но и не имея амбиций продвижения этой продукции на внешние рынки, тоже, наверное, не стоит затевать всё это дело».



Разработка гражданской продукции в отличие от оборонки финансируется из внебюджетных источников. В этом предприятиям призвана помочь новая создаваемая в стране финансовая структура.



Как сообщил заместитель председателя Правительства России Юрий Борисов, «сейчас образуется опорный уполномоченный банк, где будут сосредоточены серьёзные объёмы гособоронзаказа. Мы вправе поставить вопрос перед банкирами опорного банка о длительном кредитовании под разумные проценты».



Глава нашего региона Алексей Дюмин отметил, что этот визит для Юрия Борисова стал первым в новой должности, и это вселяет оптимизм в туляков. Еще больше оптимизма у оборонщиков должно быть вызвали инициативы губернатора. Упростить процедуру согласования цен на военную продукцию, которая сейчас занимает до полугода, и создать в стране межведомственную комиссию по развитию гражданского машиностроения.



Губернатор Алексей Дюмин считает, что «в её основные функции целесообразно внести закрепление за основными предприятиями ОПК стратегических направлений развития гражданского машиностроения - это станкостроение, инструментальное производство, экологическое машиностроение, централизованное планирование исследовательских и опытно-конструкторских работ».



И, как это часто бывает из-за режима особой секретности, большая часть всех совещаний прошла за закрытыми дверями.



Одна из важнейших задач, которая сегодня стоит перед оборонно-промышленным комплексом всей страны, - увеличение доли выпуска гражданской продукции, иначе говоря - диверсификации производств.30 процентов от общего объема продукции к 2020 году и 50 - до 2030-го - такова задача, поставленная перед оборонщиками президентом страны. И вот простой пример. Комплекс «Панцирь» известен во всем мире, сегодня Юрию Борисову представили его последнюю, арктическую версию. С другой стороны, выпускаемые этим же предприятием охотничьи ружья и карабины, которым до такой же уверенной позиции на рынке ещё очень далеко, а ведь они - и есть та самая гражданская продукция.Как пояснили заместителю председателя Правительства России Юрию Борисову на предприятии, «гражданка вся была вытеснена фактически производством продукции для оборонного заказа, сейчас и инвестиционные программы утверждены, и развиваем новые мощности. Фактически переходим на новый технологический сценарий - на станки с ЧПУ».По словам Борисова, «нужно научиться делать конкурентоспособную продукцию, которая в первую очередь будет иметь спрос на внутрироссийском рынке, но и не имея амбиций продвижения этой продукции на внешние рынки, тоже, наверное, не стоит затевать всё это дело».Разработка гражданской продукции в отличие от оборонки финансируется из внебюджетных источников. В этом предприятиям призвана помочь новая создаваемая в стране финансовая структура.Как сообщил заместитель председателя Правительства России Юрий Борисов, «сейчас образуется опорный уполномоченный банк, где будут сосредоточены серьёзные объёмы гособоронзаказа. Мы вправе поставить вопрос перед банкирами опорного банка о длительном кредитовании под разумные проценты».Глава нашего региона Алексей Дюмин отметил, что этот визит для Юрия Борисова стал первым в новой должности, и это вселяет оптимизм в туляков. Еще больше оптимизма у оборонщиков должно быть вызвали инициативы губернатора. Упростить процедуру согласования цен на военную продукцию, которая сейчас занимает до полугода, и создать в стране межведомственную комиссию по развитию гражданского машиностроения.Губернатор Алексей Дюмин считает, что «в её основные функции целесообразно внести закрепление за основными предприятиями ОПК стратегических направлений развития гражданского машиностроения - это станкостроение, инструментальное производство, экологическое машиностроение, централизованное планирование исследовательских и опытно-конструкторских работ».И, как это часто бывает из-за режима особой секретности, большая часть всех совещаний прошла за закрытыми дверями.





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