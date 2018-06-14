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14.06.2018 10:42 Тульский пряник включён в официальное меню ЧМ по футболу Вести-Тула





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Оружейная столица хоть косвенно, но поучаствует в Мундиале - в официальное меню чемпионата включён тульский пряник. Участники и гости турнира смогут его приобрести за 150 рублей. К примеру, хот-дог или порция мясных фрикаделек будут стоить в два раза дороже.





Сегодня в России стартует главное футбольное событие четырёхлетия - Чемпионат мира. В матче открытия сборная России сыграет с командой Саудовской Аравии.Оружейная столица хоть косвенно, но поучаствует в Мундиале - в официальное меню чемпионата включён тульский пряник. Участники и гости турнира смогут его приобрести за 150 рублей. К примеру, хот-дог или порция мясных фрикаделек будут стоить в два раза дороже.

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