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14.06.2018 09:53 «Дикая мята» не справилась с потоком посетителей София Гафарова, Анастасия Октябрьская





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Открытие детской сцены на «Дикой мяте» стало прорывом на российских оупен-эйрах. Надо сказать, фестиваль давно стал семейным – для детей много развлечений, есть даже детский сад, чтобы родители смогли полностью прочувствовать всё разнообразие программы.



Замах на грандиозность чувствуется и в музыкальной программе. В этот раз на трёх площадках выступали более 70 исполнителей из десяти стран. Среди них – именитые группы «Milky Chance», «Браво», «Brainstorm», «Animal ДжаZ». «Здесь всё с хорошим настроем, здесь много счастья, хотя в жизни его стало маловато», - говорит лидер группы «Animal ДжаZ» Александр Красовицкий.



Не обошлось без ложки дёгтя. Организация не справлялась с потоком посетителей. Уже на входе образовалась километровая очередь, за кипятком приходилось стоять часами, в туалет несколько меньше, что усугубляла дождливая промёрзлая погода. Было место и серьёзным ЧП. В реке Вашане обнаружили труп. Как сообщила и. о. старшего помощника руководителя СУСК России по Тульской области по взаимодействию со СМИ Анна Киреечева, «мужчина – уроженец Улан-Удэ. Смерть не носит криминальный характер. Проводится доследственная проверка».



Брешь в организации безопасности ощутили мы лично. Ночью нашу машину на охраняемой территории фестиваля обстреляли из пневматического оружия. Вмятины – прямо над местом водителя. Алексинское РУВД занимается расследованием случившегося. Вопрос организаторам остался открытым.



От неприятностей отвлекала музыка. Многие приехали ради хедлайнера – Земфиры, которая выступила на большую публику впервые за полтора года.



Группа «Крутые рокеры» не по-детски жгли рок, ловя умилённые взгляды взрослой публики. Семилетние музыканты сами сочиняют песни и всерьёз уверены, что продвигают любимый жанр в массы.Открытие детской сцены на «Дикой мяте» стало прорывом на российских оупен-эйрах. Надо сказать, фестиваль давно стал семейным – для детей много развлечений, есть даже детский сад, чтобы родители смогли полностью прочувствовать всё разнообразие программы.Замах на грандиозность чувствуется и в музыкальной программе. В этот раз на трёх площадках выступали более 70 исполнителей из десяти стран. Среди них – именитые группы «Milky Chance», «Браво», «Brainstorm», «Animal ДжаZ». «Здесь всё с хорошим настроем, здесь много счастья, хотя в жизни его стало маловато», - говорит лидер группы «Animal ДжаZ» Александр Красовицкий.Не обошлось без ложки дёгтя. Организация не справлялась с потоком посетителей. Уже на входе образовалась километровая очередь, за кипятком приходилось стоять часами, в туалет несколько меньше, что усугубляла дождливая промёрзлая погода. Было место и серьёзным ЧП. В реке Вашане обнаружили труп. Как сообщила и. о. старшего помощника руководителя СУСК России по Тульской области по взаимодействию со СМИ Анна Киреечева, «мужчина – уроженец Улан-Удэ. Смерть не носит криминальный характер. Проводится доследственная проверка».Брешь в организации безопасности ощутили мы лично. Ночью нашу машину на охраняемой территории фестиваля обстреляли из пневматического оружия. Вмятины – прямо над местом водителя. Алексинское РУВД занимается расследованием случившегося. Вопрос организаторам остался открытым.От неприятностей отвлекала музыка. Многие приехали ради хедлайнера – Земфиры, которая выступила на большую публику впервые за полтора года.





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