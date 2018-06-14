Большая вода:
Источник счастливой жизни
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Тульская набережная:
Проект-адреналин


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



14.06.2018 09:53 «Дикая мята» не справилась с потоком посетителей
София Гафарова, Анастасия Октябрьская

«Дикая мята» не справилась с потоком посетителей

| фото |
Группа «Крутые рокеры» не по-детски жгли рок, ловя умилённые взгляды взрослой публики. Семилетние музыканты сами сочиняют песни и всерьёз уверены, что продвигают любимый жанр в массы.

Открытие детской сцены на «Дикой мяте» стало прорывом на российских оупен-эйрах. Надо сказать, фестиваль давно стал семейным – для детей много развлечений, есть даже детский сад, чтобы родители смогли полностью прочувствовать всё разнообразие программы.

Замах на грандиозность чувствуется и в музыкальной программе. В этот раз на трёх площадках выступали более 70 исполнителей из десяти стран. Среди них – именитые группы «Milky Chance», «Браво», «Brainstorm», «Animal ДжаZ». «Здесь всё с хорошим настроем, здесь много счастья, хотя в жизни его стало маловато», - говорит лидер группы «Animal ДжаZ» Александр Красовицкий.

Не обошлось без ложки дёгтя. Организация не справлялась с потоком посетителей. Уже на входе образовалась километровая очередь, за кипятком приходилось стоять часами, в туалет несколько меньше, что усугубляла дождливая промёрзлая погода. Было место и серьёзным ЧП. В реке Вашане обнаружили труп. Как сообщила и. о. старшего помощника руководителя СУСК России по Тульской области по взаимодействию со СМИ Анна Киреечева, «мужчина – уроженец Улан-Удэ. Смерть не носит криминальный характер. Проводится доследственная проверка».

Брешь в организации безопасности ощутили мы лично. Ночью нашу машину на охраняемой территории фестиваля обстреляли из пневматического оружия. Вмятины – прямо над местом водителя. Алексинское РУВД занимается расследованием случившегося. Вопрос организаторам остался открытым.

От неприятностей отвлекала музыка. Многие приехали ради хедлайнера – Земфиры, которая выступила на большую публику впервые за полтора года.













АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .