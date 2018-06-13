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НОВОСТИ | Общество



13.06.2018 18:28 Молодых туляков пригласили на «Газон»
Вести-Тула

Молодых туляков пригласили на «Газон»

| фото |
Не только на свежий воздух, но и на «Газон» предлагают выйти юным и молодым тулякам в возрасте от 14 до 30 лет. «Газон» - это пространство, где по будням в течение всего лета можно будет интересно и полезно провести время. Откроется оно прямо в сердце пряничной столицы - Тульском кремле - в День молодёжи 27 июня.

С 14 до 22 часов там будут работать семь блоков: экскурсии, игротека, творчество, неформальное образование, спорт, туризм и арт-пространства. Помимо этого в 10 утра и в 19 будут проходить фитнес-тренировки на открытом воздухе. Посещение любых площадок бесплатное.

Как рассказал начальник Управления по местному самоуправлению и молодёжной политике администрации Тулы Илья Тихомиров, «в этом году хотим обернуться именно к молодёжи – сделать в центре города одну площадку, которая будет сосредотачивать все интерактивы и всё то, что хотела бы увидеть молодёжь летом».
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