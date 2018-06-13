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НОВОСТИ | Общество



13.06.2018 17:22 Билеты на фестиваль «Толстой Weekend» были распроданы за полтора дня
Елена Панова

Билеты на фестиваль «Толстой Weekend» были распроданы за полтора дня

| фото |
Они одними из первых спешат на открытие фестиваля «Толстой Weekend» - делегация из Греции. В составе – сплошь художницы и искусствоведы. Они привезли в Ясную Поляну свои картины, на которых - женские образы, созданные Львом Толстым. Самое частое изображение - Анны Карениной.

«Эта эпичность Толстого она чисто гомеровская. Нам пришла идея: хорошо бы связать греческих художников с творчеством и образами женскими с творчеством Толстого», - рассказала организатор выставки «Достойно быть» Майя Кристиду.

Выставка из Греции дала старт фестивалю «Толстой Weekend». В этом году он проходит уже третий раз. Программа плотная и насыщенная. В яснополянской усадьбе свои постановки покажут зарубежные театры из Словении и Латвии, девять российских коллективов. Героями совершенно уникального проекта станут сами зрители. Это аудиоспектакль – променад по усадьбе на основе дневников Толстого.

«Нам только кажется, что классику все ставят и хотят смотреть. Это иллюзия. Нужно находить мотивации, чтоб делалось и желалось», - считает программный директор фестиваля Павел Руднев.

Все, что играют под небом Ясной Поляны – инсценировки по произведениям Толстого. Каждое написано им здесь, в усадьбе. Два года назад идея фестиваля предложил губернатор региона. С тех пор он – в числе постоянных зрителей. По словам Алексея Дюмина, «будущий год объявлен Годом театра. Для нас это дополнительный импульс, чтобы следующее мероприятие стало ещё более насыщенным и интересным Мы всё для этого будем делать».

У самого Льва Николаевича с театром отношения были сложные. В юности он участвовал в спектаклях, а потом, как сам говорил, возненавидел фальшивые игрища. Однако идея театрального фестиваля в музее прижилась. Билеты были раскуплены буквально за полтора дня - рекордный срок.

По словам советника президента РФ по культуре Владимира Толстого, «фестиваль понравился зрителям, и он востребован. Для меня было поразительно, как в этом году стремительно исчезли билеты на все представления, не только вечерние, но и дневные, интерактивные площадки».

Начать толстовский уикенд решили с произведения не столь известного. «Фальшивый купон» - история о том, как маленький проступок влечет за собой большое зло: убийства и обман. Но в этом и суть фестиваля. Показать, Толстого, каким мы его не знали. А в естественных декорациях Ясной Поляны, и авторский текст звучит по-особенному.
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