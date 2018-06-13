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13.06.2018 17:07 Горячее водоснабжение жилых домов Привокзального округа возобновлено Вести-Тула





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Городская администрация потребовала возобновить подачу голубого топлива на котельные. До 15 июня прокуратурой будет производиться проверка по данной ситуации.



Горячее водоснабжение жилых домов микрорайона Петровский и улицы Макаренко возобновлено. 7 июня «Газпром межрегионгаз Тула» прекратил подачу газа на котельные ООО «Энергоресурс» в связи с задолженностью свыше 8 миллионов рублей, которая копилась 5 месяцев. В результате чего жители 21 многоквартирного дома в Привокзальном округе остались без горячего водоснабжения.Городская администрация потребовала возобновить подачу голубого топлива на котельные. До 15 июня прокуратурой будет производиться проверка по данной ситуации.

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