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13.06.2018 16:29 Юрий Борисов рассказал тульским оборонщикам о других правилах игры Вести-Тула





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В Туле он осмотрел производства оборонной продукции и ознакомился с перспективными образцами стрелкового вооружения, а так же провел совещание с главой региона Алексеем Дюминым по оборонзаказу и выпуску гражданской продукции предприятиями ОПК.



По словам Юрия Борисова, «безусловно, это направление кардинально важно для предприятий оборонно-промышленного комплекса в связи с тем, что объем Гособоронзаказа сейчас стабилизировался и не будет галопирующе расти в ближайшее время. Это уже хорошо – вам известны все объёмы до 2027 года. А вот увеличение выручки и рост производства нужно искать как раз на новых рынках, где другие правила игры».



Тульские оборонщики сегодня продемонстрировали новый арктический «Панцирь» заместителю председателя Правительства России. Юрий Борисов прибыл в Тулу с первым рабочим визитом в этой новой для себя должности. Цеха предприятия «Щегловский вал» как, впрочем, и проблематика оборонной промышленности, ему хорошо известны, ведь ранее Борисов занимал должность заместителя министра обороны.В Туле он осмотрел производства оборонной продукции и ознакомился с перспективными образцами стрелкового вооружения, а так же провел совещание с главой региона Алексеем Дюминым по оборонзаказу и выпуску гражданской продукции предприятиями ОПК.По словам Юрия Борисова, «безусловно, это направление кардинально важно для предприятий оборонно-промышленного комплекса в связи с тем, что объем Гособоронзаказа сейчас стабилизировался и не будет галопирующе расти в ближайшее время. Это уже хорошо – вам известны все объёмы до 2027 года. А вот увеличение выручки и рост производства нужно искать как раз на новых рынках, где другие правила игры».





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