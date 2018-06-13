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13.06.2018 16:03 Тулячка Дарья Абрамова стала серебряным призёром чемпионата Европы по боксу Вести-Тула





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В финальном поединке весовой категории до 57 килограммов наша спортсменка в упорной борьбе уступила хозяйке ринга - Станимире Петровой из Болгарии. На пути к финалу Дарья Абрамова была сильнее соперниц из Германии, Румынии и Ирландии.











Тулячка Дарья Абрамова стала серебряным призёром чемпионата Европы по боксу среди женщин в столице Болгарии - Софии.В финальном поединке весовой категории до 57 килограммов наша спортсменка в упорной борьбе уступила хозяйке ринга - Станимире Петровой из Болгарии. На пути к финалу Дарья Абрамова была сильнее соперниц из Германии, Румынии и Ирландии.

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