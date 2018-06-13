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13.06.2018 15:35 Актриса театра-студии «Мюсли» представит Россию на фестивале в Белграде Вести-Тула





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«Это не новый персонаж, в который нужно было вживаться, а именно утрировать что-то, что есть во мне, - рассказала Дарья Зайцева. - Он искренний, очень наивный, чистый, светлый, настолько большой и добрый, что страдает из-за этого».



Одна за всех. Тулячка Дарья Зайцева, актриса театра-студии «Мюсли», будет представлять Россию на первом международном фестивале моноспектаклей «Festmono» в Белграде. Европейский зритель увидит в ее исполнении мим-спектакль «В коробке», режиссёр - художественный руководитель театра-студии Людмила Кацеро. Это фантазия о герое, который, прячась от мира, творит свою хрупкую реальность из картонных коробок и других простых вещей.«Это не новый персонаж, в который нужно было вживаться, а именно утрировать что-то, что есть во мне, - рассказала Дарья Зайцева. - Он искренний, очень наивный, чистый, светлый, настолько большой и добрый, что страдает из-за этого».





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