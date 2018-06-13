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13.06.2018 15:11 Долг перед энергетиками в Тульской области составил почти 180 миллионов Вести-Тула





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Энергетики напоминают: энергосбытовые компании получили право инициировать ограничение электроснабжения потребителя при образовании задолженности в любом объёме, без ожидания её накопления. Сокращаются сроки и этапы процедуры ограничения электроснабжения. А в ряде случаев потребителей обяжут делать это самостоятельно.



Задолженность перед «Тулэнерго» за услуги по передаче электроэнергии по прямым договорам в области превысила 176 миллионов рублей. Дебиторскую задолженность продолжают взыскивать в судебном порядке, среди должников - немало коммунальных предприятий.Энергетики напоминают: энергосбытовые компании получили право инициировать ограничение электроснабжения потребителя при образовании задолженности в любом объёме, без ожидания её накопления. Сокращаются сроки и этапы процедуры ограничения электроснабжения. А в ряде случаев потребителей обяжут делать это самостоятельно.

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