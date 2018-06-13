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13.06.2018 14:53 Старые деревья лишили солнца жителей дома по улице Металлургов в Туле Полина Ермолаева





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Они жалуются, что сродни детям подземелья почти все время живут в потемках. Утренний свет улетучивается быстро, и уже после часа дня невозможно обойтись без искусственного освещения.



Виновными жителями назначены старые деревья перед домом – они уже долгожители, а потому успели вырасти так, что закрывают своей кроной небо и создают реальную опасность для прохожих.



Кларцита Ефимовна Ершова, которая в силу возраста и здоровья не часто покидает пределы своей квартирки, со слезами на глазах рассказывает о своей жизни в потемках, о квитанциях за свет в 400 рублей. С 15-го года она ведет переписку с различными инстанциями, да только никто ее не слышит.



Удивляться отсутствию ответов не приходится. Даже нам не удалось получить разъяснения от управляющей компании.



В жаркий день хочется спрятаться в тенёк, но именно тенёк для жителей этого дома по улице Металлургов является настоящей проблемой. Даже в летнее время.Они жалуются, что сродни детям подземелья почти все время живут в потемках. Утренний свет улетучивается быстро, и уже после часа дня невозможно обойтись без искусственного освещения.Виновными жителями назначены старые деревья перед домом – они уже долгожители, а потому успели вырасти так, что закрывают своей кроной небо и создают реальную опасность для прохожих.Кларцита Ефимовна Ершова, которая в силу возраста и здоровья не часто покидает пределы своей квартирки, со слезами на глазах рассказывает о своей жизни в потемках, о квитанциях за свет в 400 рублей. С 15-го года она ведет переписку с различными инстанциями, да только никто ее не слышит.Удивляться отсутствию ответов не приходится. Даже нам не удалось получить разъяснения от управляющей компании.





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