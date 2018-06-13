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13.06.2018 13:38 Бывший тульский губернатор Вячеслав Дудка вышел на свободу Вести-Тула





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Как пояснила пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Тульской области Ольга Дячук, Донской городской суд удовлетворил ходатайство адвоката и пришёл к выводу, что осуждённый отбыл более двух третей срока, выплатил штраф, его поведение было примерным, он не допускал нарушений порядка отбывания наказания, имеет 25 поощрений за добросовестный труд, примерное поведение, участие в воспитательных мероприятиях, оформление наглядной агитации. Так как постановление от 29о мая не было обжаловано, оно вступило в законную силу 9 июня.



Бывшего губернатора Тульской области Вячеслава Дудку выпустили на свободу. Приговорённый пять лет назад к девяти с половиной годам тюрьмы и штрафу в 900 тысяч рублей за получение взятки в 40 миллионов рублей, Вячеслав Дудка накануне вышел из колонии на основании условно-досрочного освобождения.Как пояснила пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Тульской области Ольга Дячук, Донской городской суд удовлетворил ходатайство адвоката и пришёл к выводу, что осуждённый отбыл более двух третей срока, выплатил штраф, его поведение было примерным, он не допускал нарушений порядка отбывания наказания, имеет 25 поощрений за добросовестный труд, примерное поведение, участие в воспитательных мероприятиях, оформление наглядной агитации. Так как постановление от 29о мая не было обжаловано, оно вступило в законную силу 9 июня.

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