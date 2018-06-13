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13.06.2018 13:25 В честь Дня России туляки получили награды Виталий Моторин





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В этот день в большом колонном зале - более сотни приглашенных. Под этими величественными сводами глава региона по традиции вручает государственные и областные награды людям, которых объединяет одно - они всю свою жизнь день за днем трудятся на благо нашей страны.



«Этот праздник - символ единения общей нашей с вами ответственности за будущее нашего края, за будущее всей России, - отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. - Тульская область гордится каждым из вас, вы подаете окружающим примеры искренности, трудолюбия, любви к своей профессии и, конечно, верности долгу».



«Тула веками оружье ковала» звучит при награждении тех, кто создает знаменитое тульское вооружение. Ну а кроме оборонщиков, в зале - врачи и медсестры, социальные работники и служители культуры, те, кто в ответ на высокую награду произносит «Служу России!», и те, в честь кого гимн нашей страны играл на различных спортивных турнирах.



Инна Жданова является пятикратной чемпионкой России, трёхкратной - Европы и двукратной чемпионкой Мира по рукопашному бою. В свои 25 - одна из самых титулованных спортсменок Тулы, занимается единоборствами уже 19 лет. «Я начинала в шесть с половиной лет, и было очень трудно, потому что в те времена девчонки вообще не занимались этим спортом. Мне никто не помогал, все смеялись только. А я старалась, цеплялась за последний шанс. Считаю, что в каждом спортсмене должна быть сила воли, характер и цель, чтобы добиться всего», – рассказывает Инна Жданова.



Немало среди награжденных и деятелей искусства. На стихи Валерия Ходулина пишут сочинения в тульских школах, его произведения по большей части о России и нашем крае. «Пока в сердце горит вдохновение, я буду воспевать славный труд наших земляков, наших туляков-умельцев, нашу землю», - говорит член Тульского регионального отделения союза писателей России.



А награду как почетный меценат региона получил Александр Шамсутдинов. Вклад его компании в развитие хоккея в Новомосковске сложно переоценить.



Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился ко всем собравшимся: «Вы все были, есть и будете большой нашей гордостью, ну а мы - правительство региона и я как губернатор - будем делать всё, чтобы соответствовать вам. С праздником вас, с Днём России!».



Торжества в честь Дня России в нашем регионе начинались в Дворянском собрании Тулы. В этих помещениях когда-то бывал император Николай Второй, позже квартировало общество офицеров, так что если говорить именно о зале, то более подходящего в Тульской области для этого праздника, пожалуй, не найти.В этот день в большом колонном зале - более сотни приглашенных. Под этими величественными сводами глава региона по традиции вручает государственные и областные награды людям, которых объединяет одно - они всю свою жизнь день за днем трудятся на благо нашей страны.«Этот праздник - символ единения общей нашей с вами ответственности за будущее нашего края, за будущее всей России, - отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. - Тульская область гордится каждым из вас, вы подаете окружающим примеры искренности, трудолюбия, любви к своей профессии и, конечно, верности долгу».«Тула веками оружье ковала» звучит при награждении тех, кто создает знаменитое тульское вооружение. Ну а кроме оборонщиков, в зале - врачи и медсестры, социальные работники и служители культуры, те, кто в ответ на высокую награду произносит «Служу России!», и те, в честь кого гимн нашей страны играл на различных спортивных турнирах.Инна Жданова является пятикратной чемпионкой России, трёхкратной - Европы и двукратной чемпионкой Мира по рукопашному бою. В свои 25 - одна из самых титулованных спортсменок Тулы, занимается единоборствами уже 19 лет. «Я начинала в шесть с половиной лет, и было очень трудно, потому что в те времена девчонки вообще не занимались этим спортом. Мне никто не помогал, все смеялись только. А я старалась, цеплялась за последний шанс. Считаю, что в каждом спортсмене должна быть сила воли, характер и цель, чтобы добиться всего», – рассказывает Инна Жданова.Немало среди награжденных и деятелей искусства. На стихи Валерия Ходулина пишут сочинения в тульских школах, его произведения по большей части о России и нашем крае. «Пока в сердце горит вдохновение, я буду воспевать славный труд наших земляков, наших туляков-умельцев, нашу землю», - говорит член Тульского регионального отделения союза писателей России.А награду как почетный меценат региона получил Александр Шамсутдинов. Вклад его компании в развитие хоккея в Новомосковске сложно переоценить.Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился ко всем собравшимся: «Вы все были, есть и будете большой нашей гордостью, ну а мы - правительство региона и я как губернатор - будем делать всё, чтобы соответствовать вам. С праздником вас, с Днём России!».





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