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13.06.2018 13:07 Тула со всей страной отметила День России Вести-Тула





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Тут же в кремле этот праздничный вторник стал особенным для 64 школьников - победители конкурсов и олимпиад. Отличники и спортсмены получили свой первый документ – паспорт - в торжественной обстановке.



По словам председателя Правительства Тульской области Юрия Андрианова, «это праздник единства, праздник традиций, целостности нашей страны. Получение паспорта для каждого молодого человека – знаковый и волнительный момент. Вы становитесь полноправными членами общества нашей страны, но с получением всех прав не надо забывать о той доле ответственности, которая ляжет на вас как на гражданина Российской Федерации».



К вечеру несколько сотен туляков выстроились, образовав слово Россия. А завершился праздник концертом и салютом. Тысячи туляков прогуливались по центру, размышляя о том, какая же она, наша страна сегодня.



Под рёв моторов, зажигательные мелодии со сцены и залпы салюта Тула вместе со всей страной отметила один из самых молодых, но уже любимых праздников - День России. Одоевские ворота Тульского кремля открываются нечасто, но в этот день сотни уникальных образцов отечественного и не только автопрома 40-70-х годов наполнили древние стены.Тут же в кремле этот праздничный вторник стал особенным для 64 школьников - победители конкурсов и олимпиад. Отличники и спортсмены получили свой первый документ – паспорт - в торжественной обстановке.По словам председателя Правительства Тульской области Юрия Андрианова, «это праздник единства, праздник традиций, целостности нашей страны. Получение паспорта для каждого молодого человека – знаковый и волнительный момент. Вы становитесь полноправными членами общества нашей страны, но с получением всех прав не надо забывать о той доле ответственности, которая ляжет на вас как на гражданина Российской Федерации».К вечеру несколько сотен туляков выстроились, образовав слово Россия. А завершился праздник концертом и салютом. Тысячи туляков прогуливались по центру, размышляя о том, какая же она, наша страна сегодня.





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