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13.06.2018 09:40 Тульские железнодорожники провели акцию «Внимание, переезд!» Мария Кузнецова





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«Сэкономленные несколько секунд вашего драгоценного времени могут привести к тяжелым последствиям, и эти последствия будут касаться не только вас», - говорит заместитель начальника Тульского отдела инфраструктуры МЖД Сергей Андреев.



«Отрадно, что железнодорожники обеспокоены безопасностью дорожного движения», - считает директор автошколы Валентина Власова.



Побольше внимания - говорит инструктор ученице, когда впереди показывается переезд. А вот опытным водителям правила явно нужно повторить. Например, едут через пути в два ряда, что запрещено.



Кроме водителей, безопасность зависит от состояния самих переездов и дорог рядом с ними. По словам пресс-секретаря Тульского отделения МЖД Олега Трунова, «в Дубенском, Белевском районах есть дороги без балансодержателя, то есть за их техническим состоянием никто не следит».



В ведении тульских железнодорожников - более 180 переездов. До конца года в области заасфальтируют 18 и капитально отремонтируют пять переездов. И если водители не будут нарушать правила - союз железных и автомобильных дорог будет безопасен.



«Водитель, остановись до переезда!» - железнодорожники раздают сотни памяток. С начала года в регионе - уже три ДТП на путях. Все - по вине автомобилистов. Тормозной путь поезда - до километра, поэтому всегда лучше подождать. Об этом сотрудники РЖД рассказали и будущим водителям - специально пришли в автошколу.«Сэкономленные несколько секунд вашего драгоценного времени могут привести к тяжелым последствиям, и эти последствия будут касаться не только вас», - говорит заместитель начальника Тульского отдела инфраструктуры МЖД Сергей Андреев.«Отрадно, что железнодорожники обеспокоены безопасностью дорожного движения», - считает директор автошколы Валентина Власова.Побольше внимания - говорит инструктор ученице, когда впереди показывается переезд. А вот опытным водителям правила явно нужно повторить. Например, едут через пути в два ряда, что запрещено.Кроме водителей, безопасность зависит от состояния самих переездов и дорог рядом с ними. По словам пресс-секретаря Тульского отделения МЖД Олега Трунова, «в Дубенском, Белевском районах есть дороги без балансодержателя, то есть за их техническим состоянием никто не следит».В ведении тульских железнодорожников - более 180 переездов. До конца года в области заасфальтируют 18 и капитально отремонтируют пять переездов. И если водители не будут нарушать правила - союз железных и автомобильных дорог будет безопасен.





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