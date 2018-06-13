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13.06.2018 09:07 В Тульской области процветает незаконный бизнес по торговле чернозёмом Алексей Ерёмин





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По делу уже проведён ряд экспертиз, продолжается и следствие. Аналогичную работу глава региона поручил провести во всех районах области. Закон запрещает самовольные горные разработки, в Венёве же дело поставлено на промышленный уровень.



«Это безобразие пора прекращать. Из года в год повторялась одна и та же история. Вор должен сидеть в тюрьме», - считает губернатор тульской области Алексей Дюмин.



Земля - выгодный товар, потому что больше её не становится. А плодородный слой - чернозём - и вовсе товар ходовой, ведь цена его в разы превосходит издержки незаконной добычи. Эта проблема не решалась здесь долгие десятилетия, да и полиция зашевелилась только после отдельного поручения губернатора. За эти годы, только по самым скромным подсчётам, из Венёвского района было вывезено десятки миллионов тонн плодородной почвы. Кража чернозёма здесь достигла немыслимых масштабов.



Если землю вывозят - значит, это кому-нибудь выгодно. Купить почву можно тоже без особых проблем лишь по телефонному звонку. Грузовики с тульской землёй разъезжаются не только в соседние с нами регионы, но и куда дальше от границ губернии. Основное богатство не на полях, а рядом, в оврагах и логах, где накопился слой чернозёмов толщиной до нескольких метров. Здесь и орудуют мародёры.



Как рассказал заместитель главы администрации Венёвского района Виктор Фёдоров, «первоначально было до 12 точек, сейчас их количество сокращается, они все известны – максимум четыре точки».



Выход из положения может быть только один: пресечь незаконный вывоз почвы. Дорога через Оку только одна - по ней то и идут грузовики с чернозёмом. Сумма штрафа – всего 3000 рублей.



На этом самом месте ещё совсем недавно бойко орудовал экскаватор. Уголовное дело по факту снятия плодородного слоя почвы в Венёвском районе завела региональная полиция. Ущерб государству оценили в 20 миллионов рублей.По делу уже проведён ряд экспертиз, продолжается и следствие. Аналогичную работу глава региона поручил провести во всех районах области. Закон запрещает самовольные горные разработки, в Венёве же дело поставлено на промышленный уровень.«Это безобразие пора прекращать. Из года в год повторялась одна и та же история. Вор должен сидеть в тюрьме», - считает губернатор тульской области Алексей Дюмин.Земля - выгодный товар, потому что больше её не становится. А плодородный слой - чернозём - и вовсе товар ходовой, ведь цена его в разы превосходит издержки незаконной добычи. Эта проблема не решалась здесь долгие десятилетия, да и полиция зашевелилась только после отдельного поручения губернатора. За эти годы, только по самым скромным подсчётам, из Венёвского района было вывезено десятки миллионов тонн плодородной почвы. Кража чернозёма здесь достигла немыслимых масштабов.Если землю вывозят - значит, это кому-нибудь выгодно. Купить почву можно тоже без особых проблем лишь по телефонному звонку. Грузовики с тульской землёй разъезжаются не только в соседние с нами регионы, но и куда дальше от границ губернии. Основное богатство не на полях, а рядом, в оврагах и логах, где накопился слой чернозёмов толщиной до нескольких метров. Здесь и орудуют мародёры.Как рассказал заместитель главы администрации Венёвского района Виктор Фёдоров, «первоначально было до 12 точек, сейчас их количество сокращается, они все известны – максимум четыре точки».Выход из положения может быть только один: пресечь незаконный вывоз почвы. Дорога через Оку только одна - по ней то и идут грузовики с чернозёмом. Сумма штрафа – всего 3000 рублей.





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