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08.06.2018 18:46 В деревне Грибовка решили полувековую проблему "Вести-Тула"





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Спустя несколько дней в деревне появилась дорога, колодец почистили, плотину облагородили. Ничего, кроме грунтовки, здесь никогда не было. К этому году от проселочной дороги в Грибовке и вовсе осталась одна тропинка.



Как рассказал заместитель главы администрации Венёвского района Виктор Фёдоров, «…длина дороги составила 800 метров. Было израсходовано около 120 кубометров щебня и почти 100 кубов асфальтового среза. Все, кроме колодца, было сделано за счет спонсоров».



Появился в деревне и новый колодец. Об этом селяне также просили губернатора. Последний был вырыт здесь ещё до войны.



Полувековую проблему удалось решить всего за две недели после приезда губернатора. Жители деревни Грибовка обратились к главе региона 18 мая во время его визита в Венёвский район.Спустя несколько дней в деревне появилась дорога, колодец почистили, плотину облагородили. Ничего, кроме грунтовки, здесь никогда не было. К этому году от проселочной дороги в Грибовке и вовсе осталась одна тропинка.Как рассказал заместитель главы администрации Венёвского района Виктор Фёдоров, «…длина дороги составила 800 метров. Было израсходовано около 120 кубометров щебня и почти 100 кубов асфальтового среза. Все, кроме колодца, было сделано за счет спонсоров».Появился в деревне и новый колодец. Об этом селяне также просили губернатора. Последний был вырыт здесь ещё до войны.











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