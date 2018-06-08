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08.06.2018 18:34 Веневского депутата подозревают в покушении на посредничество во взяточничестве "Вести-Тула"





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Как рассказала исполняющая обязанности старшего помощника руководителя Следственного управления по Тульской области Анна Киреечева, «…народный избранник пообещал помощь своей знакомой в решении вопроса об условно-досрочном освобождении ее мужа из колонии».





Депутата из Веневского района подозревают в покушении на посредничество во взяточничестве.Как рассказала исполняющая обязанности старшего помощника руководителя Следственного управления по Тульской области Анна Киреечева, «…народный избранник пообещал помощь своей знакомой в решении вопроса об условно-досрочном освобождении ее мужа из колонии».

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