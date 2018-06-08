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08.06.2018 18:26 Исполнять обязанности главы администрации Новомосковска будет Евгений Тихонов "Вести-Тула"





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Напомним перестановки в руководстве второго по величине города области начались после задержания Вадима Жерздева. Обязанности главы исполнительной власти города перешли к первому заместителю Марьяне Никандровой.



Сегодня в секретариате администрации нам подтвердили, что теперь исполнять обязанности главы администрации будет Евгений Тихонов, который в течение восьми лет был заместителем Вадима Жерздева.







В Новомосковске исполняющая обязанности главы администрации уволилась всего лишь через несколько дней после вступления в должность.Напомним перестановки в руководстве второго по величине города области начались после задержания Вадима Жерздева. Обязанности главы исполнительной власти города перешли к первому заместителю Марьяне Никандровой.Сегодня в секретариате администрации нам подтвердили, что теперь исполнять обязанности главы администрации будет Евгений Тихонов, который в течение восьми лет был заместителем Вадима Жерздева.

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