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08.06.2018 18:23 В Туле многоквартирные дома остались без горячей воды "Вести-Тула"





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Причина, по информации газовиков - задолженность в размере восьми с лишним миллионов рублей. В свою очередь, поставщики тепла ссылаются на то, что им тоже задолжали несколько управляющих компаний.





В Туле без горячей воды остались микрорайон «Петровский квартал» и жилой комплекс на Макаренко. «Газпром межрегионгаз Тула» прекратил подачу газа на котельные, которые арендует и обслуживает компания «Энергоресурс».Причина, по информации газовиков - задолженность в размере восьми с лишним миллионов рублей. В свою очередь, поставщики тепла ссылаются на то, что им тоже задолжали несколько управляющих компаний.

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