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НОВОСТИ | Общество



08.06.2018 15:58  Скорой помощью в регионе будет управлять Единый диспетчерский пункт
"Вести-Тула"



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Скорой помощью в регионе будет управлять Единый диспетчерский пункт. Он откроется в ближайшее время. Сегодня диспетчерам показали условия работы. Скоро начнется обучение. На первом этапе сюда переведут специалистов, которые координируют работу подстанций в областном центре, Большой Туле и Дубне.

Отсюда диспетчеры будут управлять работой «скорых» всей области. То есть, границ районов для бригад больше нет: на вызов поедет та, что ближе к пациенту. Все процессы автоматизированы.

«Каждый диспетчер будет видеть на мониторе информацию о том, сколько звонков он обслужил, сколько звонков в очереди и какое время пациенты ждут. – Рассказывает заместитель министра здравоохранения Тульской области Татьяна Семина. – Если сложится ситуация, что действительно задержка на 03, то они должны будут незамедлительно перезвонить на данный номер и своевременно привлечь резервный состав диспетчеров. Мы сможем видеть, впервые или повторно звонит пациент за сутки».















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