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08.06.2018 15:37 Социальные работники принимают сегодня поздравления "Вести-Тула"





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Расходы из бюджета на социальную защиту и поддержку граждан в этом году увеличились более, чем на полтора миллиарда рублей. «Социальная сфера - это не только выплаты и пособия. Это ваше искреннее, неподдельное участие. – Отметил глава региона, обращаясь к участникам торжественного собрания. - Терпение и умение сопереживать - самые главные качества, которые требует от вас ваша профессия».



Более трети жителей Тульской области нуждается в помощи социальных работников. Среди них 17 тысяч пенсионеров и инвалидов, которые получают услуги на дому, 13 тысяч несовершеннолетних, и другие категории граждан. И все они, так или иначе нуждающиеся в помощи, получают ее из заботливых рук.



«Мы выполняем любую работу, которая нужна нашим подопечным. Доставляем продукты, лекарства, делаем уборку, сопровождаем их на прогулки, даже беседуем», - говорит социальный работник комплексного центра социального обслуживания населения №3 города Богородицка Надежда Чудакова.



В здании областной филармонии прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника. Собравшихся поздравил губернатор региона Алексей Дюмин. Он наградил некоторых соцработников медалями «Трудовая доблесть 3-ей степени», вручил благодарности и почетные грамоты.Расходы из бюджета на социальную защиту и поддержку граждан в этом году увеличились более, чем на полтора миллиарда рублей. «Социальная сфера - это не только выплаты и пособия. Это ваше искреннее, неподдельное участие. – Отметил глава региона, обращаясь к участникам торжественного собрания. - Терпение и умение сопереживать - самые главные качества, которые требует от вас ваша профессия».Более трети жителей Тульской области нуждается в помощи социальных работников. Среди них 17 тысяч пенсионеров и инвалидов, которые получают услуги на дому, 13 тысяч несовершеннолетних, и другие категории граждан. И все они, так или иначе нуждающиеся в помощи, получают ее из заботливых рук.«Мы выполняем любую работу, которая нужна нашим подопечным. Доставляем продукты, лекарства, делаем уборку, сопровождаем их на прогулки, даже беседуем», - говорит социальный работник комплексного центра социального обслуживания населения №3 города Богородицка Надежда Чудакова.













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