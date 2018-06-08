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08.06.2018 14:54 Туляк стал чемпионом Европы по пауэрлифтингу "Вести-Тула"





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Андрей выступил в дивизионе жим лежа без экипировки в весовой категории до 75 кг. В результате тульский спортсмен взял вес 150 кг, что превышает норматив мастера спорта на целых 15 кг, и обошел всех соперников в своей весовой категории. Тренирует его не менее известный тульский спортсмен Дмитрий Суриков.







Туляк Андрей Скорятин стал чемпионом Европы по пауэрлифтингу. Соревнования проходили в городе Долгопрудном. В состязаниях приняли участие тысячи спортсменов из восьми стран мира.Андрей выступил в дивизионе жим лежа без экипировки в весовой категории до 75 кг. В результате тульский спортсмен взял вес 150 кг, что превышает норматив мастера спорта на целых 15 кг, и обошел всех соперников в своей весовой категории. Тренирует его не менее известный тульский спортсмен Дмитрий Суриков.

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